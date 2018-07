भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे व फाइनल टी20 मैच में रोहित शर्मा और हार्दिक पंड्या छाए रहे हैं। दोनों ही खिलाड़ियों ने भारतीय टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 199 रनों का लक्ष्य खड़ा किया, जिसे भारतीय टीम ने 8 गेंद रहते ही आसानी से हासिल कर लिया। भारतीय टीम के शानदार जीत के बाद क्रिकेट के दिग्गज और फैन्स लगातार सोशल मीडिया के जरिए टीम को जीत की बधाई दे रहे हैं। भारतीय टीम के खिलाड़ियों को लेकर पूर्व दिग्गज भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने भी ट्वीट किया। मैच में गेंदबाजों ने जिस तरीके से भारत को वापसी कराई, सचिन उससे बेहद खुश नजर आए। सचिन ने हार्दिक पंड्या और उमेश यादव की गेंदबाजी की जमकर तारीफ की और उन्हें नया नाम भी दे दिया। सचिन ने लिखा, ‘हमारे अपने निन्जा और कुंग-फू पांड्या की शानदार गेंदबाजी, इन्हीं की बदौलत हम मैच में वापसी करने में कामयाब रहे। बता दें कि सचिन से पहले पूर्व भारतीय विस्फोटक बल्लेबाज भी कई बार हार्दिक को कुंग-फू पांड्या के नाम से पुकार चुके हैं। इन दोनों के अलावा सचिन ने सिद्धार्थ कौल की गेंदबाजी की भी तारीफ की।

सचिन ने लिखा, ”गेंदों का मिश्रण करना कौल बखूबी जानते हैं, यही वजह है कि वह दो विकेट लेने में सफल रहे। आगे भी इसी तरह का प्रदर्शन जारी रखें”। सचिन के इस तारीफ को कौल ने अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि बताई। सचिन ने इसके अलावा भारतीय पारी शुरू होने से पहले एक और भविष्यवाणी की थी जो बिल्कुल सही साबित हुई। सचिन ने लिखा, ”मुझे लगता है कि भारतीय टीम इस टारगेट को 19वें ओवर में हासिल कर लेगी और भारतीय खिलाड़ियों ने यह मैच 19वें ओवर में जीतकर सचिन की भविष्यमाणी को सही ठहरा दिया।

Good bowling by our very own Ninja and KungFuPandya to get us back into the game. #ENGvIND pic.twitter.com/jWhbCJsDNS — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) July 8, 2018

Mix of variations at the right time from @sidkaul22 was the key to his 2 superb wickets. Good job. Keep it up! #ENGvIND pic.twitter.com/NxcQpE6Hfb — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) July 8, 2018

इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों के प्रदर्शन की बात करें तो हार्दिक पंड्या ने सबसे अधिक चार विकेट अपने नाम करने में सफलता हासिल की। पंड्या के अलावा सिद्वार्थ कौल ने 35 रन देकर दो विकेट, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाले दीपक चहर ने 43 रन देकर एक विकेट और उमेश यादव ने 48 रन देकर एक विकेट लिया।

I feel India will wrap up the match before the 19th over. Do you all agree? #ENGvIND — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) July 8, 2018

