पूर्व क्रिकेट कप्तान मोहम्मद अजहरूद्दीन और दो अन्य के खिलाफ एक ट्रैवल एजेंट के साथ 20 लाख 96 हजार रूपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। अजहर ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। आरोपों को गलत बताते हुए अजहर ने कहा है कि वह आरोप लगाने वाले मोहम्मद शाहाब के खिलाफ पुलिस में शिकायत करेंगे। बता दें कि शाहाब ने आईपीसी की धारा 420 (धोखेबाजी), 406 (विश्वास का आपराधिक हनन) और 34 (सामान्य आशय) के तहत शिकायत दर्ज की है। शाहाब के शिकायत पर पुलिस ने अभी तक कोई प्रतिक्रया नहीं दी है।

क्या है मामलाः महाराष्ट्र के औरंगाबाद में दानिश टूर्स एंड ट्रैवल्स एजेंसी के मालिक शाहाब ने आरोप लगाया है कि उन्होंने पिछले साल नवंबर में अजहर के निजी सचिव मुजीब खान के कहने पर अजहर और कुछ अन्य के लिए 20 लाख 96 हजार रूपए के अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट टिकट बुक कराए थे। लेकिन अभी तक उसका कोई पेमेंट नहीं हुआ है।

