पूर्व कोच ने की महेंद्र सिंह धौनी की जमकर तारीफ, बोले- दबाव में निखरता है माही का खेल

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कोच गैरी कर्स्टन ने महेंद्र सिंह धौनी की जमकर तारीफ की है। गुरुवार को उन्होंने कहा कि धौनी एक नेतृत्वकर्ता के रूप में सबसे बढ़िया जीता-जागता उदाहरण हैं। वह भयंकर दबाव में भी अपने खेल को निखारना जानते हैं। माही न केवल खुद दबाव को मात देते हैं, बल्कि टीम को भी उससे उबारने में मदद करते हैं। बता दें कि क्रिकेट की दुनिया में धौनी को उनकी इसी काबिलियत के लिए जाना जाता है। कठिन से कठिन हालात में वह अपना संयम नहीं खोते हैं और बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। यही कारण है कि उन्हें कप्तानी के दौर में कैप्टन कूल के नाम से पुकारा जाता था। गैरी कर्स्टन ने उनकी इसी खासियत को लेकर हाल में उनकी तारीफों के पुल बांधे हैं।

गुरुवार (22 फरवरी) को पूर्व कोच ने इस बारे में एक ट्वीट किया। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर उन्होंने लिखा, “धौनी एक नेतृत्वकर्ता का बेहतरीन उदाहरण थे, जो टीम की पूरी जिम्मेदारी अपने सिर ले लेते हैं। वह भी ऐसे वक्त में जब टीम भीषण दबाव में होती है।”

Dhoni was a great example of a leader who took ultimate responsibility when the team was under the most pressure. Learn more about my own Indian coaching experience here via the following link on @udemy @ESPNcricinfo https://t.co/eRqZsJdRnV @msdhoni

— Gary Kirsten (@Gary_Kirsten) February 23, 2018