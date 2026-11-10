भारत के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज केएस भरत ने मंगलवार (10 नवंबर) को कहा कि उनकी नजरें फरवरी 2027 में अनिवार्य ब्रेक का समय (कूलिंग ऑफ पीरियड) समाप्त होने के बाद संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की राष्ट्रीय टीम के जरिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी पर टिकी हैं।

भरत ने 2023 से 2024 के बीच भारत के लिए सात टेस्ट मैच खेले थे। इनमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल भी शामिल है। उन्होंने अपने क्रिकेट करियर 10 हजार से ज्यादा रन बनाए हैं। उन्होंने इस साल जून में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी, जिसके बाद वह दुनिया भर की टी20 लीग में खेलने के पात्र हो गए थे।

कई वर्षों से घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन कर रहा हूं

अबुधाबी टी10 में एमिरेट्स ईगल्स की ओर से खेल रहे भरत ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा, ‘देश के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलना सबसे शानदार एहसास होता है। इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, लेकिन एक खिलाड़ी के तौर पर आप सिर्फ खेलना चाहते हैं। मैं पिछले कई वर्षों से घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन कर रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे महसूस हुआ कि मेरे अंदर अब भी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने की क्षमता बाकी है। इसी वजह से मुझे जून में संन्यास जैसा कठिन फैसला लेना पड़ा।’

भरत फिलहाल दुबई में रहते हैं

अब भरत यूएई की टीम के जरिए शीर्ष स्तर के क्रिकेट में वापसी की योजना बना रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘ईमानदारी से कहूं तो यही मेरी योजना है। मुझे अभी कूलिंग ऑफ पीरियड पूरा करना है। यह फरवरी में समाप्त हो जाएगा और शायद उसके बाद मैं आपको इस बारे में अधिक जानकारी दे सकूंगा।’ 33 वर्षीय भरत फिलहाल दुबई में रहते हैं और आईसीसी अकादमी की सुविधाओं से काफी प्रभावित हैं जहां वह नियमित रूप से अभ्यास करते हैं।

न्यूजीलैंड में 7 साल बाद वनडे सीरीज जीत सकता है भारत

भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के मौजूदा दौरे पर पांच मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है। भारत की यह न्यूजीलैंड में 11वीं वनडे सीरीज है। 7 साल बाद भारत यहां फिर से वनडे सीरीज जीत सकता है। पूरी खबर पढ़ें।