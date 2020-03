ब्राजील के पूर्व फुटबाल स्टार रोनाल्डिन्हो और उनके भाई को जाली पासपोर्ट के सहारे पराग्वे में घुसने के आरोप में आसुनसियोन में गिरफ्तार किया गया है। पराग्वे के मंत्रालय ने यह जानकारी दी। मंत्रालय ने ट्वीट किया कि अटार्नी जनरल के कार्यालय ने उनकी गिरफ्तारी के लिये वारंट जारी किया। रोनाल्डिन्हो पर सार्वजनिक दस्तावेज में गलत जानकारी देने का आरोप है।

रोनाल्डिन्हो और उनके भाई राबर्टो डि आसिस मोरिएरा अदालत से शुक्रवार की रात आठ बजकर 15 मिनट पर बाहर निकल थे। लेकिन इसके दो घंटे के अंदर ही उन्हें राष्ट्रीय पुलिस मुख्यालय ले जाया गया। इन दोनों भाईयों के वकील एडोल्फो मारिन ने कहा कि वह नहीं जानते कि उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया। मारिन ने कहा कि हम नहीं जानते कि किस अधिकार के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया है।

Ronaldinho arrested in Paraguay after entering the country with an illegal passport. He’ll spend the night in an Asunción jail, despite the prosecutor insisting Ronaldinho and his brother had been ‘tricked’ into using the documents. pic.twitter.com/EVS90BT2F0

— Rupert Fryer (@Rupert_Fryer) March 7, 2020