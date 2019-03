भारत के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने क्रिकेट से भले ही संन्यास ले लिया हो लेकिन सोशल मीडिया पर अपने मजेदार ट्वीट की वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। हाल ही में सहवाग ने अपने ट्विटर पर दो वीडियो पोस्ट किए, जिसमें वह फैंस के साथ अपने बचपन की यादें ताजा करते नजर आ रहे हैं।

दरअसल, देशभर से फैंस सहवाग से मिलने के लिए आए हुए थे। इस दौरान सहवाग ने उनको निराश नहीं किया और उनके साथ जमकर मस्ती की। पहले वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा, “मेरे कुछ शुभचिंतक मुझसे मिलना चाहते थे। मैंने सोचा कि साथ में फोटो खिंचवाने और खाने की बजाय क्यों न उनके साथ खेला जाए। खेलते-खेलते बचपन ताजा हो गया।” इस वीडियो में सहवाग और उनके फैंस ‘रुमाल छू’ खेलते दिखाई दिए।

A few of my well-wishers wanted to meet me. I thought rather than just clicking pictures and eating together, why not play with them. Played, and khelte khelte #BachpanTaazaHoGaya pic.twitter.com/qzF1bpOC5z

दूसरे वीडियो में सहवाग फैंस के साथ डॉजबॉल गेम खेलते नजर आए। दूसरे वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा, “फैन का प्यार एकतरफा होता है। देश भर के फैंस के साथ मजेदार गेम्स खेलकर और समय बिताकर बहुत मजा आया।” सहवाग ने मजेदार गेम्स खेलने के बाद अपने फैंस के साथ फोटो भी क्लिक करवाई।

Fan is too one-sided. I too love my well-wishers. Had a wonderful time playing some fun games with a few of my well-wishers who had come from across the country to meet me. pic.twitter.com/6cZ7pRhDwK

— Virender Sehwag (@virendersehwag) March 11, 2019