भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा की नवविवाहित जोड़ी ने मंगलवार (26, दिसंबर) रात फिल्म और खेल जगत के अपने दोस्तों के लिए एक भव्य रिसेप्शन का आयोजन किया। इस स्टार जोड़े ने लोअर परेल के सेंट रेगिस फाइव स्टार होटल में अपने दूसरे रिसेप्शन की मेजबानी की। इसपर भारतीय क्रिकेट टीम के अहम सदस्य रह चुके और वर्तमान में क्रिकेट कमेंटेटर संजय मांजरेकर ने विराट-अनुष्का के रिसेप्शन से जुड़ा एक ट्वीट किया है। 26, दिसबंर को किए ट्वीट में उन्होंने लिखा, ‘सुंदर वेडिंग रिसेप्शन। शानदार ढंग से ऑर्गनाइज किया गया। विराट अनुष्का को नई जिंदगी के लिए शुभकामनाएं। हालांकि इस ट्वीट के बाद मांजरेकर खुद यूजर्स के निशाने पर आ गए हैं। एक यूजर्स ने तंज कसते हुए लिखा है कि वो वेडिंग रिसेप्शन था, मैच नहीं। जबकि एक कमेंट में लिखा गया है कि पता चल गया कि मांजरेकर भी वहां गए थे।

ट्विटर यूजर सर बुमराह लिखते हैं, ‘साआआर, वो वेडिंग रिसेप्शन है मैच नहीं। कमेंट्री शुरू कर दी।’ अनुराग लिखते हैं, ‘सर जान गए कि आप भी गए थे।’ एडवोकेट लिखते हैं, ‘हम समझ गए कि आप को न्योता मिला था।’ गौतम लिखते हैं, ‘मैन्यू की सभी चीजें चखने के बाद लिखा है।’ एक कमेंट में मांजरेकर से पूछा गया, ‘खाना कैसा था?’ सौरव मिश्रा लिखते हैं, ‘यह बात वहीं बोलकर आ सकते थे। वैसे उम्मीद नहीं थी कि कोई, आपको भी न्योता दिया गया होगा। पर चलो ट्वीट करके बता दिया।’ रौनक नाहटा लिखते हैं, ‘क्या आपको न्योता मिला था?’

बता दें कि कार्यक्रम में शिरकत करने वाली क्रिकेट और खेलों की बड़ी हस्तियों में अनिल कुंबले, सुनील गावस्कर, वीरेंद्र सहवाग, साइना नेहवाल, उमेश यादव, कुलदीप यादव, चेतेश्वर पुजारा, रवींद्र जडेजा, जसप्रीत बुमरा, संदीप पाटिल, रविचंद्रन अश्विन जैसे कई नाम शामिल थे। वहीं मनोरंजन जगत से शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, एश्वर्या राय बच्चन, रेखा, कंगना रनौत, करन जौहर, राजकुमार हिरानी, विधु विनोद चोपड़ा, अभिजात जोशी, अनुपमा चोपड़ा, रमेश तौरानी, बमन ईरानी और कुछ अन्य लोग शामिल थे।

देखें ट्वीट्स-

Lovely wedding reception. Superbly organised. God bless the newly weds Anushka & Virat! — Sanjay Manjrekar (@sanjaymanjrekar) December 26, 2017

Saar, wo wedding reception hai match nahi, commentary shuru kardi — Sir Bumrah!!!! (@Ibleed_sarcasm) December 26, 2017

Sir jaan gye ki aap bhi gye the — Mr.Anurag (@anu10anurag) December 26, 2017

Hum Samajh gaye ki aap invited thay — An Advocate (@AnAdvocate1) December 26, 2017

After tasting every item from the menu. — Pulkit Gautam (@MrDexterous19) December 26, 2017

Lgta h pet bhar k khaya h sir ne — Ayush Kansyakar (@kansyakar_ayush) December 26, 2017

You missed adding that, “I still feel there could’ve been a better selection of sweets”.. — Nirmit (@nirmitanjaria) December 27, 2017

Nice way to keep job despite fetish for Mumbai cricketers… — AniRam (@Anirudhmech) December 26, 2017

Khana kaisa tha? — beinganubhav (@a4anubhav) December 26, 2017

Ye baat wahin bol kr aa skte the. Waise umeed to nhi thi ki aap ko bhi invite kiya gya hoga,pr chalo tweet krke bta diya. — Sourav Mishra (@willflyhigh) December 26, 2017

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App