जाने माने क्लब क्रिकेटर और दिल्ली की अंडर 23 टीम के पूर्व सहयोगी स्टाफ संजय डोभाल का कोरोना वायरस संक्रमण के कारण सोमवार ( 29 जून) की सुबह निधन हो गया । उनके परिवार के करीबी सूत्र ने यह जानकारी दी। डोभाल 53 साल के थे और उनके परिवार में पत्नी और दो बेटे हैं। बड़ा बेटा सिद्धांत राजस्थान के लिये प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेलता है और छोटा बेटा एकांश दिल्ली की अंडर 23 टीम में है।

डीडीसीए के एक अधिकारी ने बताया, ‘डोभाल में कोरोना वायरस संक्रमण के लक्षण थे और उन्हें पहले बहादुरगढ के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया । वहां जांच में वह पॉजिटिव पाये गए । उसके बाद हालात बिगड़ने पर उन्हें द्वारका के एक अस्पताल में दाखिल कराया गया । उन्हें प्लाज्मा थेरेपी भी दी गई लेकिन कोई असर नहीं हुआ।’

Please help, guys Hearfelt request…Sanjay is a former cricketer and now, a coach in Delhi. A really good human being too… TIA @bhogleharsha @GautamGambhir @virendersehwag @harbhajan_singh @imVkohli please help spread the word #Delhi #COVID19 https://t.co/lJ1iUoHkeY

— Aakash Chopra (@cricketaakash) June 28, 2020