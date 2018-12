इंडियन प्रीमियर लीग 2019 के लिए खिलाडि़यों की नीलामी प्रक्रिया की तैयारियां अंतिम चरण में है। सभी फ्रेंचाइजी यह शार्टलिस्ट करने में लगे हैं कि किसी अपनी टीम में जगह देना है और किसे नहीं देना है। 18 दिसंबर को जयपुर में होने वाली नीलामी के लिए 1003 खिलाडि़यों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। बीसीसीआई द्वारा जारी बयान के अनुसार,नीलामी में 232 विदेशी खिलाड़ियों समेत कुल 1003 खिलाड़ियों की बोली लगेगी। नीलामी में इस बार 800 ऐसे खिलाड़ी हैं जो अब तक आईपीएल में नहीं खेले हैं। इनमें से 746 भारतीय हैं। इस बार नीलामी के दौरान आठों टीम में काफी बदलाव देखने को मिल सकता है। एक बड़ा बदलाव यह है कि इस बार नीलामी में रिचर्ड मैडली नजर नहीं आएंगे।

एक दशक से अधिक समय में यह पहली बार है जब मैडली नहीं होंगे। उनके स्थान पर ह्यू एडमेड्स को लाया गया है। वे एक चैरिटी और क्लासिक कार नीलामकर्ता हैं और इन्हें 30 साल से ज्यादा का अनुभव है। हालांकि, मैडली ने अपने नीलामी के तरीके की वजह से लाखों फैन्स के दिलों में जगह बनाई है। देश-दुनिया के बड़े क्रिकेटरों को नीलामी में बेचा है। ये फैन्स इस बार उन्हें काफी मिस करेंगे।

रिचर्ड मैडली ने अपने टि्वटर पर भी घोषणा किया है कि वे आईपीएल 2019 के लिए होने वाली नीलामी प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे। साथ ही अपने फैन्स का शुक्रिया अदा भी किया है। वे आईपीएल टूर्नामेंट की शुरूआत से ही नीलामी प्रक्रिया को आयोजित कर रहे थे। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, “आईपीएल 2019 नीलामी को अयोजित नहीं करने के लिए क्षमा चाहता हूं। आईपीएल की शुरूआत से इसका हिस्सा बने रहना एक सम्मान है। भारत और इसके बाहर के कई दोस्तों को मैं मिस करूंगा। आपके द्वारा दिए गए सम्मान के लिए शुक्रिया।”

Sorry not to be conducting #IPL2019 auction .

It’s been an honour and a privilege to have been part of #IPL from the start.

Will miss my many friends and followers in #India and beyond.

Thank you for the welcome you have always shown .

The Hammerman

— Richard Madley (@iplauctioneer) December 5, 2018