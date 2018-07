फ्रांस की टीम - ह्यूगो लॉरिस, बेंजामिन पावर्ड, राफेल वरान, सैमुअल उम्तीती, पॉल पोग्बा, एंटोनी ग्रीजमैन, ओलिविए जिरू, कीलियन एम्बाप्पे, एनगोलो कांते, ब्लेस मातुइदी, लुकास हर्नांडेज

बेल्जियम की टीम - थिबॉट कटरेआ, टोबी आल्डरवाइल्ड, विंसेंट कोंपानी, जन वर्टोंगन, एक्सेल विस्टल, केविन डी ब्रुइन, मारौएन फेलेनी, रोमेलू लुकाकू, ईडन हेजार्ड, मूसा डेम्बेले, नासेर चेडली

The team news from Saint Petersburg has arrived...Here are the Starting XIs for #FRABEL 👇#WorldCup pic.twitter.com/cj8ULXU0uF