FIFA 2018 Live Score Streaming, Peru vs Denmark Football Live Streaming: डेनमार्क के पास गोल मशीन एरिक्सन है जिन्होंने क्वालीफायर में अपनी टीम की तरफ से 11 गोल दागे थे।

विश्व कप 2018, Peru vs Denmark, FIFA Football World Cup 2018 Live Streaming Channels, Arg vs Ice Live Score Streaming Telecast TV Channels in India, Sony Ten 1, Sony Ten 2, Sony Liv: लंबे समय बाद फुटबाल महासमर में भाग ले रही पेरू की टीम फीफा विश्व कप 2018 के अपने शुरुआती मैच में डेनमार्क और उसके स्टार मिडफील्डर क्रिस्टियन एरिक्सन का सामना करेगी। टीम का दारोमदार पाओलो गुएरेरो पर टिका रहेगा, जो डोपिंग के कारण लगे प्रतिबंध को भुलाकर खुद को साबित करने के लिए मैदान पर उतरेंगे। फ्लेमेंगो के फारवर्ड गुएरेरो की मौजूदगी से पेरू के कोच रिकार्डो गेरेसा को बड़ी राहत मिली। उन पर कोकीन लेने के कारण 14 महीने का प्रतिबंध लगा था जो विश्व कप शुरू होने से एक सप्ताह पहले हटा दिया गया था लेकिन डेनमार्क के पास गोल मशीन एरिक्सन है जिन्होंने क्वालीफायर में अपनी टीम की तरफ से 11 गोल दागे थे। क्वालीफाईंग में उनसे अधिक गोल केवल क्रिस्टियानो रोनाल्डो और राबर्ट लेवानडोवस्की ने किये थे।

टोटेनहैम होट्सपुर की तरफ से खेलने वाले 26 वर्षीय एरिक्सन ने पिछले साल नवंबर में आयरलैंड के खिलाफ डेनमार्क की 5-1 से जीत में हैट्रिक जमायी थी। उन्होंने विश्व कप से पहले मैत्री मैच में मैक्सिको पर 2-0 की जीत में भी गोल किया था।