Panama vs Tunisia Live Score, FIFA World Cup 2018 Live Streaming: विजयी समापन के लिए उतरेंगे ट्यूनीशिया, पनामा

FIFA World Cup 2018 Live Score Streaming, Panama vs Tunisia Live Score Streaming, Pan vs Tun, Live Streaming at Sony Liv, Sony Ten 2 Football Live: ट्यूनीशिया और पनामा की टीमें फीफा विश्व कप में नॉक आउट के दौर से बाहर हो चुकी हैं। ऐसे में दोनों टीमों के लिए आज अंतिम ग्रुप मैच सम्मान की लड़ाई होगी। दोनों टीमें गुरुवार को ग्रुप-जी के अंतिम मैच में जीत हासिल कर विश्व कप से सम्मानपूर्वक बाहर होना चाहेगी। पहली बार विश्व कप में प्रवेश करने वाली पनामा और ट्यूनीशिया को अपने पहले दो ग्रुप मैचों में हार का सामना करना पड़ा और इस कारण वे अपना खाता नहीं खोल पाईं।

पनामा को पहले ग्रुप मैच में मजबूत बेल्जियम ने 3-0 से मात दी थी, वहीं इंग्लैंड ने ट्यूनीशिया के अच्छे डिफेंस के कारण मुश्किल संघर्ष के साथ 2-1 से जीत दर्ज की। ट्यूनीशिया ने अपने दूसरे ग्रुप मैच में भी बेल्जियम को अच्छी टक्कर दी। हालांकि, बेल्जियम टीम इसके बावजूद 5-2 से जीत हासिल करने में सक्षम रही। पनामा को दूसरे ग्रुप मैच में इंग्लैंड ने 6-1 से हराया था। इस मैच में आखिरकार पनामा गोल का खाता खोलने में कामयाब रही।