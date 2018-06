फुटबॉल के महाकुंभ फीफा-2018 का आगाज हो चुका है। लेकिन फीफा का आगाज विवादों के साथ हुआ है। यह विवाद उद्घाटन के दौरान आयोजित रंगारंग कार्यक्रम में हुआ। फीफा के उद्घाटन सेरेमनी में मशहूर ब्रिटिश पॉप स्टार रॉबी विलियम्स और रूस की क्लासिकल सिंगर आइदा गैरिफुलीना के अलावा करीब 500 डांसरों ने समां बाधा। लेकिन इन सब के बीच रॉबी विलियम्स ने एक ऐसी भद्दी हरकत कर दी जिसके बाद सभी हॉबी विलियम्स की इस करतूत की निंदा कर रहे हैं। दरअसल रॉबी विलियम्स ने अपने हिट गानों पर परफॉर्म करते हुए कैमरे के सामने मीडिल फिंगर दिखा दी। विलियम्स ने यहां ‘लेट मी एंटरटेन यू’ और ‘रॉक डीजे’ पर परफॉर्म किया।

इधर कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक इस मामले में विलियम्स की गिरफ्तारी और उनपर जुर्माना भी लग सकता है। मीडिल फिंगर दिखाना बेइज्जती करना माना जाता है। अगर अदालत में यह साबित हो जाता है कि सिंगर ने द्वैष के तहत मीडिल फिंगर दिखलाया है तो उनपर 6000 पाउंड का जुर्माना हो सकता है। बहरहाल मशहूर सिंगर हॉबी विलियम्स के इस बर्ताव की ट्विटर यूजर्स ने भी निंदा की है।

इस उद्घाटन कार्यक्रम में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिल के अलावा दुनिया की जानी-मानी हस्तियां मौजूद थी। रूसी मॉडल विक्टोरिया लोपरेवा मैदान पर आधिकारिक फुटबॉल लेकर आईं। ब्राजील के महान फुटबॉल खिलाड़ी रोनाल्डो फीफा के आधिकारिक शुभंकर जाबीकावा को पास किया और जाबीकावा ने गोल कर के फीफा के आरंभ का संकेत दिया। फीफा का पहला मुकाबला रूस और सऊदी अरब के बीच खेला गया। रूस ने यह मुकाबला 5-0 से जीता।

15 जुलाई तक चलने वाले फुटबॉल विश्वकप में इस बार 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं। हिस्सा लेने वालीं 32 टीमों के बीच 64 मुकाबले खेले जाएंगे। फीफा का फाइनल मुकाबला रूस की राजधानी मास्को के लुजनिकी स्टेडियम में खेला जाएगा। वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला 15 जुलाई को जबकि सेमीफाइनल मुकाबले 11 और 12 जुलाई को खेले जाएंगे।

Robbie Williams…. any reason for this? pic.twitter.com/hjSHTSrqID

— Harry (@HarryCFC_) June 14, 2018