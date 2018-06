FIFA World Cup 2018 Live Streaming, Belgium vs Tunisia Live at Sony Ten 2 Football Live: यहां देखें फीफा मैच का लाइव प्रसारण

FIFA World Cup 2018 Live Streaming, FIFA Live Score Streaming at Sony Ten 2, Sony Liv, Live Streaming Belgium vs Tunisia, Bel vs Tun Live Score Streaming Online: रूस में जारी फीफा विश्व कप के 21वें संस्करण में जीत के साथ आगाज करने वाली बेल्जियम 23 जून को ग्रप जी के अपने दूसरे मुकाबले में ट्यूनीशिया को के खिलाफ जीत की लय कायम रखना चाहेगा। बेल्जियम ग्रुप स्तर में तीन अंकों के साथ सबसे ऊपर है, वहीं ट्यूनीशिया पहले मैच में मिली हार के कारण तीसरे स्थान पर है। स्पार्ताक स्टेडियम में शाम 5.30 बजे खेले जाने वाले इस मैच में अगर बेल्जियम जीत दर्ज करने में कामयाब होता तो वे प्री-क्वार्टर फाइनल में प्रेवश करे लेगा।

बेल्जियम ने अपने पहले मैच में पनामा को 3-0 से हराया था, वहीं ट्यूनीशिया को इंग्लैंड से 2-1 से हार का सामना करना पड़ा था। ट्यूनीशिया के लिए सबसे मुश्किल बात यह है कि उसके गोलकीपर मोएज हासेन कंधे में चोट के कारण विश्व कप से बाहर हो गए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए मैच में उन्हें चोट लगी थी।

फीफा विश्व कप-2018 के मैच Sony Ten 2 और Sony Ten 2 HD पर अंग्रेजी, जबकि Sony Ten 3 और Sony Ten 3 HD पर हिंदी में देखे जा सकते हैं। वहीं लाइव स्ट्रीमिंग Sony Liv पर उपलब्ध रहेगी।

