England vs Belgium Live Score, FIFA World Cup 2018 Live Streaming: जीत से ग्रुप चरण की समाप्ति करना चाहेंगे इंग्लैंड, बेल्जियम

FIFA World Cup 2018 Live Score Streaming, England vs Belgium Live Score Streaming, Eng vs Bel, Live Streaming at Sony Liv, Sony Ten 2 Football Live: बेल्जियम और इंग्लैंड की टीमों ने फीफा विश्व कप के नॉक आउट दौर में प्रवेश कर लिया है और दोनों टीमें केवल औपचारिका पूरी करने के क्रम में आज मैदान पर आमने-सामने होंगी। इन दोनों टीमों के बीच खेले जाने वाले मैच के परिणाम से हालांकि, यह आंकलन लगाया जा सकता है कि बेल्जियम और इंग्लैंड अंतिम-16 दौर से आगे का सफर तय कर पाएंगी या नहीं। दोनों ही टीमों ने अपने पिछले दो-दो ग्रुप मैचों में जीत हासिल की है और ऐसे में यह अंतिम ग्रुप मैच रोमांचक माना जा रहा है।

बेल्जियम ने ब्राजील में 2014 में हुए विश्व कप टूनार्मेंट में क्वार्टर फाइनल तक का सफर तय किया था और वह इस बार इस क्रम से आगे बढ़ना चाहेगी। इसके अलावा, पिछले संस्करण में इंग्लैंड ग्रुप स्तर से हारकर बाहर हो गई थी। इस बार उसने दोनों ग्रुप मैच जीतकर पहले ही नॉक आउट में प्रवेश कर चुकी है, लेकिन वह इस बार आगे बढ़ने की कोशिश में हैं और कप्तान हैरी केन भलिभांति अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं।