शनिवार देर रात खेले गए एक अहम मुकाबले में क्रोएशिया ने पेनाल्टी शूटआउट तक गए फीफा विश्व कप के एक रोमांचक क्वार्टर फाइनल मुकाबले में रूस को 4-3 (2-2) में हराकर अगले दौर में जगह बना ली। क्रोएशिया 1998 में हुए विश्व कप के बाद पहली बार इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश करने में कामयाब हुआ है जहां उसका सामना बुधवार को इंग्लैंड से होगा। क्रोएशिया और रूस मैच के दौरान क्रोएशिया की राष्ट्रपति कोलिंडा ग्रैबर कित्रोविक हर पल को शानदार तरीके से एन्जॉय कर रही थी। रूस के प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव भी इस मौके पर कोलिंडा ग्रैबर कित्रोविक के साथ ही मैच देखने का लुप्त उठा रहे थे। वहीं हर एक गोल पर दोनों ही हस्तियां अपनी-अपनी टीम के लिए खड़े होकर तालियां भी बजा रहे थे। वीवीआईपी स्टैंड में भी मैदान जितना ही रोमांच बना हुआ था। जितनी बार क्रोशिया की टीम गोल करती रूस के प्रधानमंत्री के चेहरे पर निराशा साफ दिखाई देने लग जाती। रूस पर क्रोएशिया की यह जीत बेहद अहम अहम है। क्रोएशिया की टीम 1998 के बाद वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंची है। बता दें कोलिंडा क्रोएशिया के इतिहास में ऐसी पहली महिला हैं, जो राष्ट्रपति बनी हैं।

वहीं मैच खत्म होने के बाद कोलिंडा ग्रैबर कित्रोविक अपने खिलाड़ियों के पास जाकर उनका उत्साह बढ़ाया। इतना ही नहीं उन्होंने खिलाड़ियों के साथ डांस भी किया और उनकी जीत की खुशी में शामिल भी हुई। राष्ट्रपति होकर भी कोलिंडा आम इंसान बने रहना पसंद करती हैं, यही वजह है कि क्रोएशिया के लोग उन्हें बेहद पसंद करते हैं। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने क्रोएशिया के खिलाफ मिली हार के बावजूद कोच स्टानिसलाव चेरचेसोव और उनकी टीम की सराहना की।

कोच चेरचेसोव ने कहा, “पुतिन ने मुझे कुछ देर पहले फोन किया और उन्होंने हमें अच्छा मैच खेलने के लिए शुभाकामनाएं दी।” रूस की राष्ट्रीय टीम के साथ चेरचेसोव का करार इस वर्ष अगस्त में समाप्त हो रहा है। हालांकि, उन्होंने अपने भविष्य को लेकर बात करने से साफ इंकार कर दिया।

