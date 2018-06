australia vs peru Live Score Streaming, फीफा विश्व कप 2018 LIVE: इस जीत से आस्ट्रेलिया चार अंकों के साथ डेनमार्क की बराबरी कर लेगा और गोल के अंतर से नॉक आउट में प्रवेश हासिल कर सकता है।

FIFA World Cup 2018 Live Score Streaming, australia vs peru Live Score Streaming, Aus vs Peru Live Streaming at Sony Liv, Sony Ten 2 Football Live: आस्ट्रेलिया 2018 फीफा विश्व कप के ग्रुप स्तर के अपने अंतिम मैच में आज दक्षिण अमेरिकी देश पेरू का सामना करेगी। पेरू पहले ही टूर्नामेंट के 21वें संस्करण से बाहर हो चुकी है। आस्ट्रेलिया के लिए यह मैच किसी परीक्षा से कम नहीं है। यह मैच उसकी नॉक आउट दौर में पहुंचने की आखिरी उम्मीद है। हालांकि, इस मैच में भी आस्ट्रेलिया को कड़ी मेहनत करनी है। डेनमार्क के साथ अंतिम-16 दौर में प्रवेश के संघर्ष में शामिल आस्ट्रेलिया को ग्रुप-सी में खेले जाने वाले आखिरी मैच में बड़े गोल अंतर से जीत हासिल करनी होगी।

आस्ट्रेलिया की टीम ग्रुप-सी में एक अंक के साथ तीसरे स्थान पर है, वहीं डेनमार्क चार अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। आस्ट्रेलिया को पेरू के खिलाफ न केवल जीतना होगा, बल्कि उसके खिलाफ अधिक गोल भी करने होगें। इस जीत से आस्ट्रेलिया चार अंकों के साथ डेनमार्क की बराबरी कर लेगा और गोल के अंतर से नॉक आउट में प्रवेश हासिल कर सकता है।

आस्ट्रेलिया को अपने पहले मैच में फ्रांस से 2-1 से हार का सामना करना पड़ा था, वहीं डेनमार्क के खिलाफ उसका दूसरा मैच 1-1 से ड्रॉ हुआ था। ऐसे में देखा जाए, तो आस्ट्रेलिया का अटैक मैचों में अच्छा काम कर रहा है लेकिन उसका डिफेंस प्रतिद्वंद्वी टीम के अटैक को संभाल पाने में कमजोर है। आस्ट्रेलिया और पेरू का मैच मंगलवार को शाम 7.30 बजे सोचि के फिश्ट स्टेडियम में खेला जाएगा। पेरू के खिलाफ मैच में उसे जीत के लिए अधिक मेहनत की जरूरत नहीं होगी।