FIFA World Cup 2026 Round of 32: फीफा वर्ल्ड कप 2026 राउंड ऑफ 32 का शेड्यूल: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप स्टेज का समापन रविवार 28 जून को होगा। ग्रुप स्टेज खत्म होने में अब सिर्फ दो दिन बचे हैं, लेकिन टीमें अब भी क्वालिफिकेशन के लिए संघर्ष कर रही हैं।
इससे नॉकआउट का रोडमैप काफी हद तक अनिश्चित बना हुआ है। स्पेन, उरुग्वे और पुर्तगाल जैसी कई बड़ी टीमें सप्ताहंत पर अपने आखिरी ग्रुप-स्टेज मैच खेलने जा रही हैं, लेकिन उन्होंने अब तक राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह पक्की नहीं की है।
शुक्रवार 26 जून 2026 की सुबह तक 32 में से 19 टीमों ने राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह पक्की कर ली थी, जिनमें से केवल तीन मुकाबले आधिकारिक तौर पर तय हुए हैं। स्वीडन के साथ 1-1 से ड्रॉ खेलने के बाद, जापान का सामना नॉकआउट के पहले दौर में पांच बार की वर्ल्ड चैंपियन ब्राजील से होगा।
ग्रुप F में तीन मैचों में 7 अंकों के साथ नीदरलैंड्स का सामना राउंड ऑफ 32 में मोरक्को से होगा, जबकि सह-मेजबान कनाडा का मुकाबला सोमवार रात राउंड ऑफ 32 के शुरुआती मैच में दक्षिण अफ्रीका से होगा। फ्रांस, नॉर्वे और कोलंबिया ने भी नॉकआउट में अपनी जगह पक्की कर ली है। हालांकि, उनकी स्थिति अब तक तय होनी बाकी है।
फीफा विश्व कप 2026: राउंड ऑफ 32 का शेड्यूल
|मैच संख्या
|तारीख
|राउंड ऑफ 32 मैच
|समय (भारतीय समयानुसार)
|शहर
|73
|29 जून
|दक्षिण अफ्रीका बनाम कनाडा
|00:30
|लॉस एंजिल्स
|74
|29 जून
|ब्राजील बनाम जापान
|22:30
|ह्यूस्टन
|75
|30 जून
|जर्मनी बनाम A3/B3/C3/D3/F3
|02:00
|फॉक्सबोरो
|76
|30 जून
|नीदरलैंड्स बनाम मोरक्को
|06:30
|ग्वाडलहारा
|77
|30 जून
|कोटे डी आइवर बनाम ग्रुप I का उपविजेता
|22:30
|आर्लिंग्टन
|78
|01 जुलाई
|ग्रुप I का विजेता बनाम C3/D3/F3/G3/H3
|02:30
|न्यू जर्सी
|79
|01 जुलाई
|मेक्सिको बनाम C3/E3/F3/H3/I3
|06:30
|मैक्सिको सिटी
|80
|01 जुलाई
|ग्रुप L का विजेता बनाम E3/H3/I3/J3/K3
|21:30
|अटलांटा
|81
|02 जुलाई
|ग्रुप G का विजेता बनाम A3/E3/H3/I3/J3
|01:30
|सिएटल
|82
|02 जुलाई
|संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम बोस्निया-हर्ज़ेगोविना
|05:30
|सांता क्लारा
|83
|03 जुलाई
|ग्रुप H का विजेता बनाम ग्रुप जे के उपविजेता
|00:30
|लॉस एंजिल्स
|84
|03 जुलाई
|ग्रुप K का उपविजेता बनाम ग्रुप L के उपविजेता
|04:30
|टोरंटो
|85
|03 जुलाई
|स्विट्जरलैंड बनाम E3/F3/G3/I3/J3
|08:30
|वैंकूवर
|86
|03 जुलाई
|ऑस्ट्रेलिया बनाम ग्रुप G का उपविजेता
|23:30
|आर्लिंग्टन
|87
|04 जुलाई
|अर्जेंटीना बनाम ग्रुप H का उपविजेता
|15:30
|मियामी
|88
|04 जुलाई
|ग्रुप K का विजेता बनाम तीसरे स्थान पर रहने वाली सर्वश्रेष्ठ टीम
|07:00
|कैनसास सिटी
- A3- ग्रुप ए में तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम
- B3- ग्रुप बी में तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम
- C3- ग्रुप सी में तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम
- D3- ग्रुप डी में तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम
- E3- ग्रुप ई में तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम
- F3- ग्रुप एफ में तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम
- G3- ग्रुप जी में तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम
- H3- ग्रुप एच में तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम
- I3- ग्रुप आई में तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम
- J3- ग्रुप जे में तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम
- K3- ग्रुप के में तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम
- L3- ग्रुप एल में तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम