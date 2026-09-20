रविवार 20 सितंबर 2026 की सुबह दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में सामान्य दिनों से अलग नजारा देखने को मिला। एक हजार से ज्यादा लोग साइकिल, योग, जुंबा और दूसरी फिटनेस गतिविधियों के लिए यहां पहुंचे। मौका था फिट इंडिया ‘संडे ऑन साइकिल’ के 91वें संस्करण का।

इस बार आयोजन की थीम ‘ए राइड फॉर द स्टोरीज दैट मैटर’ थी और इसे पत्रकारों को समर्पित किया गया था। सुबह करीब 5:30 बजे शुरू हुए कार्यक्रम में राष्ट्रीय राजधानी के अलग-अलग मीडिया संस्थानों के पत्रकारों ने भी हिस्सा लिया। प्रतिभागियों ने नशामुक्ति की शपथ ली और इसके बाद इंडिया गेट के आसपास पांच किलोमीटर की साइकिल राइड की।

पत्रकारों को क्यों समर्पित किया गया इस बार का आयोजन?

आयोजकों के मुताबिक, फिट इंडिया के इस संस्करण में पत्रकारों को थीम का हिस्सा बनाने का उद्देश्य समाज से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को सामने लाने और फिट इंडिया अभियान को लोगों तक पहुंचाने में मीडिया की भूमिका को रेखांकित करना था। कहा गया कि पत्रकारों और मीडिया संस्थानों ने फिट इंडिया अभियान की गतिविधियों को लगातार लोगों तक पहुंचाने और फिटनेस से जुड़े संदेश को व्यापक स्तर पर प्रसारित करने में भूमिका निभाई है।

भारतीय खेल प्राधिकरण के डिप्टी डायरेक्टर जनरल मयंक श्रीवास्तव ने कहा, ‘‘संडे ऑन साइकिल को एक बड़े जन अभियान के रूप में लोगों तक पहुंचाने में मीडिया का योगदान रहा है। पत्रकारों ने इस पहल को कवरेज देने के साथ लोगों के बीच फिटनेस को लेकर जागरूकता बढ़ाने में मदद की है।’’ कार्यक्रम में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी परविंदर अवाना, फिट इंडिया एंबेसडर शिवम गहलोत और राष्ट्रीय राजधानी के प्रमुख मीडिया संस्थानों के पत्रकारों को सम्मानित भी किया गया।

फिटनेस को रोजमर्रा की आदत बनाना जरूरी: परविंदर अवाना

परविंदर अवाना ने युवाओं को नियमित व्यायाम और खेलों से जुड़ने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि फिट इंडिया अभियान का उद्देश्य लोगों, खासकर युवाओं के बीच फिटनेस को रोजमर्रा की आदत बनाना है। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने की भी अपील की।

एशियन गेम्स 2026 में क्रिकेट को शामिल किए जाने का जिक्र करते हुए परविंदर अवाना ने भारतीय पुरुष और महिला टीमों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि दोनों टीमें अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। उम्मीद है कि क्रिकेट में भारत स्वर्ण पदक हासिल करेगा। उन्होंने अन्य खेलों के भारतीय खिलाड़ियों को भी सफलता की शुभकामनाएं दीं।

शिवम गहलोत ने युवाओं को स्टेरॉयड और गैर-जरूरी सप्लीमेंट से चेताया

फिटनेस विशेषज्ञ और फिट इंडिया एंबेसडर शिवम गहलोत ने युवाओं को तेजी से फिटनेस हासिल करने के लिए स्टेरॉयड या गैर-जरूरी सप्लीमेंट पर निर्भर नहीं रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि फिटनेस के लिए समय, नियमित व्यायाम और निरंतरता जरूरी है।

शिवम गहलोत ने संतुलित और घर के बने भोजन को खाने पर जोर दिया। शिवम गहलोत ने कहा कि युवाओं को अपनी डाइट, व्यायाम और जीवनशैली पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने Gen Z से नियमित एक्सरसाइज और स्वस्थ खानपान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की।

कार्यक्रम में साइकिल राइड के अलावा कैरम, शतरंज, बैडमिंटन, रस्साकशी और बाधा दौड़ जैसी गतिविधियां भी हुईं। आयोजन युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, राहगिरी फाउंडेशन और MY Bharat के सहयोग से किया गया।

Fit India Sunday on Cycle: फिट इंडिया ‘संडे ऑन साइकिल’ का 91वां संस्करण पत्रकारों के नाम रहा।

फिट इंडिया ‘संडे ऑन साइकिल’ का आयोजन युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (CFI), राहगिरी फाउंडेशन और MY Bharat के सहयोग से किया जाता है। यह पहल देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित की जाती है। भारतीय खेल प्राधिकरण के क्षेत्रीय केंद्रों, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, SAI ट्रेनिंग सेंटर, खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और खेलो इंडिया केंद्रों पर भी इसके तहत साइकिलिंग गतिविधियां आयोजित होती हैं। देश भर के 6000 से ज्यादा नमो फिट इंडिया क्लब भी इस पहल से जुड़े हैं।

भारत के पास विश्वस्तरीय खेल सुविधाएं, लेकिन मनोवैज्ञानिक तैयारी में रह जाती है थोड़ी कमी: बोले फिट इंडिया के निदेशक सुशांत कांडपाल

फिट इंडिया निदेशक सुशांत कांडपाल ने कहा कि भारत खेल इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं के मामले में दुनिया के बड़े देशों से पीछे नहीं है। हालांकि, उन्होंने माना कि खिलाड़ियों को मनोवैज्ञानिक तैयारी पर ज्यादा काम करने की जरूरत है। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)