इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) में अबतक 13 शतक लगे हैं। आईपीएल के इतिहास में पहली बार हुआ कि सभी 10 टीमों के खिलाड़ियों ने शतक लगाया है। चेन्नई सुपर किंग्स के ओपनर संजू सैमसन ने 2 शतक लगाए हैं। सबसे ज्यादा शतक मुंबई इंडियंस की ओर से लगे हैं, जो प्लेऑफ की रेस से बाहर है।

मुंबई इंडियंस के 3 खिलाड़ियों ने शतक लगाए हैं। क्विंटन डी कॉक, रयान रिकल्टन और तिलक वर्मा ने टीम के लिए शतक जड़े हैं। सबसे बड़ा स्कोर दिल्ली कैपिटल्स के ओपनर केएल राहुल ने लगाए हैं। 12 में 10 खिलाड़ी ओपनर हैं। कूपर कोनोली ने नंबर-3 और तिलक वर्मा ने नंबर-5 पर बल्लेबाजी करते हुए शतक जड़ा। नीचे टेबल में पूरा विश्लेषण देख सकते हैं।

IPL 2026 — बल्लेबाजी
शतक लगाने वाले बल्लेबाज
IPL 2026 में शतक जड़ने वाले 12 बल्लेबाज — सैमसन के दो, बाकी का एक-एक
कुल शतक
13
12 बल्लेबाज
सर्वाधिक शतक
संजू सैमसन
2 शतक (CSK)
सर्वोच्च स्कोर
152
KL राहुल (DC)
सर्वाधिक रन
साई सुदर्शन
501 रन (GT)
IPL 2026 — शतक विजेता
CSK
संजू सैमसन
11 पारियां · सर्वोच्च: 115
430 रन
115 HS
2 शतक
GT
साई सुदर्शन
12 पारियां · सर्वोच्च: 100
501 रन
100 HS
1 शतक
RCB
विराट कोहली
12 पारियां · सर्वोच्च: 105
484 रन
105 HS
1 शतक
SRH
अभिषेक शर्मा
12 पारियां · सर्वोच्च: 135
481 रन
135 HS
1 शतक
DC
KL राहुल
12 पारियां · सर्वोच्च: 152
477 रन
152 HS
1 शतक
RR
वैभव सूर्यवंशी
11 पारियां · सर्वोच्च: 103
440 रन
103 HS
1 शतक
PBKS
कूपर कोनॉली
11 पारियां · सर्वोच्च: 107
436 रन
107 HS
1 शतक
MI
रयान रिकेल्टन
10 पारियां · सर्वोच्च: 123
430 रन
123 HS
1 शतक
LSG
मिचेल मार्श
11 पारियां · सर्वोच्च: 111
377 रन
111 HS
1 शतक
MI
तिलक वर्मा
12 पारियां · सर्वोच्च: 101
336 रन
101 HS
1 शतक
KKR
फिन एलन
8 पारियां · सर्वोच्च: 100
228 रन
100 HS
1 शतक
MI
क्विंटन डी कॉक
3 पारियां · सर्वोच्च: 112
132 रन
112 HS
1 शतक
बल्लेबाज टीम M Inn रन HS शतक
संजू सैमसन CSK 1111 430 115 2
साई सुदर्शन GT 1212 501 100 1
विराट कोहली RCB 1212 484 105 1
अभिषेक शर्मा SRH 1212 481 135 1
KL राहुल DC 1212 477 152 1
वैभव सूर्यवंशी RR 1111 440 103 1
कूपर कोनॉली PBKS 1211 436 107 1
रयान रिकेल्टन MI 1010 430 123 1
मिचेल मार्श LSG 1111 377 111 1
तिलक वर्मा MI 1212 336 101 1
फिन एलन KKR 88 228 100 1
क्विंटन डी कॉक MI 33 132 112 1
स्रोत: Cricbuzz · IPL 2026
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