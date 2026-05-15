इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) में अबतक 13 शतक लगे हैं। आईपीएल के इतिहास में पहली बार हुआ कि सभी 10 टीमों के खिलाड़ियों ने शतक लगाया है। चेन्नई सुपर किंग्स के ओपनर संजू सैमसन ने 2 शतक लगाए हैं। सबसे ज्यादा शतक मुंबई इंडियंस की ओर से लगे हैं, जो प्लेऑफ की रेस से बाहर है।

मुंबई इंडियंस के 3 खिलाड़ियों ने शतक लगाए हैं। क्विंटन डी कॉक, रयान रिकल्टन और तिलक वर्मा ने टीम के लिए शतक जड़े हैं। सबसे बड़ा स्कोर दिल्ली कैपिटल्स के ओपनर केएल राहुल ने लगाए हैं। 12 में 10 खिलाड़ी ओपनर हैं। कूपर कोनोली ने नंबर-3 और तिलक वर्मा ने नंबर-5 पर बल्लेबाजी करते हुए शतक जड़ा। नीचे टेबल में पूरा विश्लेषण देख सकते हैं।

IPL 2026 — बल्लेबाजी शतक लगाने वाले बल्लेबाज IPL 2026 में शतक जड़ने वाले 12 बल्लेबाज — सैमसन के दो, बाकी का एक-एक कुल शतक 13 12 बल्लेबाज सर्वाधिक शतक संजू सैमसन 2 शतक (CSK) सर्वोच्च स्कोर 152 KL राहुल (DC) सर्वाधिक रन साई सुदर्शन 501 रन (GT) बल्लेबाज सूची पूरी तालिका IPL 2026 — शतक विजेता CSK संजू सैमसन 430 रन 115 HS 2 शतक GT साई सुदर्शन 501 रन 100 HS 1 शतक RCB विराट कोहली 484 रन 105 HS 1 शतक SRH अभिषेक शर्मा 481 रन 135 HS 1 शतक DC KL राहुल 477 रन 152 HS 1 शतक RR वैभव सूर्यवंशी 440 रन 103 HS 1 शतक PBKS कूपर कोनॉली 436 रन 107 HS 1 शतक MI रयान रिकेल्टन 430 रन 123 HS 1 शतक LSG मिचेल मार्श 377 रन 111 HS 1 शतक MI तिलक वर्मा 336 रन 101 HS 1 शतक KKR फिन एलन 228 रन 100 HS 1 शतक MI क्विंटन डी कॉक 132 रन 112 HS 1 शतक बल्लेबाज टीम M Inn रन HS शतक संजू सैमसन CSK 11 11 430 115 2 साई सुदर्शन GT 12 12 501 100 1 विराट कोहली RCB 12 12 484 105 1 अभिषेक शर्मा SRH 12 12 481 135 1 KL राहुल DC 12 12 477 152 1 वैभव सूर्यवंशी RR 11 11 440 103 1 कूपर कोनॉली PBKS 12 11 436 107 1 रयान रिकेल्टन MI 10 10 430 123 1 मिचेल मार्श LSG 11 11 377 111 1 तिलक वर्मा MI 12 12 336 101 1 फिन एलन KKR 8 8 228 100 1 क्विंटन डी कॉक MI 3 3 132 112 1 स्रोत: Cricbuzz · IPL 2026 Jansatta InfoGenIE

चेन्नई के पास नंबर-3 पर पहुंचने का मौका

चेन्नई सुपर किंग्स शुक्रवार को लखनऊ सुपर जायंट्स को हराने पर पंजाब किंग्स से आगे निकल जाएगी, लेकिन उसकी निगाहें सनराइजर्स हैदराबाद से आगे निकलने और टॉप-3 में जगह बनाने पर भी होगी। इसके लिए उसे अपना रनरेट बेहतर करना होगा। पूरी खबर पढ़ें।