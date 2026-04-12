इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का पहला शतक चेन्नई सुपर किंग्स के विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने लगाया। सैमसन ने शनिवार (11 अप्रैल) को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 56 गेंद पर 115 रनों की पारी खेली। वह चार बार आईपीएल के किसी सीजन में पहला शतक लगा चुके हैं। संजू ने तीन टीमों राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए शतक लगाए हैं। वह एकमात्र खिलाड़ी हैं, जिन्होंने एक ही फ्रेंचाइजी के लिए 2 बार आईपीएल सीजन का पहला शतक लगाया है।

न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर ब्रेंडन मैकुलम के नाम आईपीएल के किसी सीजन के पहले मैच में सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड है। युसुफ पठान का सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट रहा है। आईपीएल 2026 में पहला शतक 18वें मैच में लगा। आईपीएल 2008 यानी पहले सीजन में पहले ही मैच में शतक लग गया था। आईपीएल 2025 में दूसरे मैच में शतक लगा था। आईपीएल 2014 में 41वें मैच में शतक लगा था।

HTML Copy IPL 2008 — 2026 हर सीजन का पहला शतक — डेटा डैशबोर्ड स्रोत: ईएसपीएनक्रिकइंफो आधिकारिक आंकड़े · 11 अप्रैल 2026 तक कुल सीजन 19 सर्वोच्च स्कोर 158* मैकुलम सर्वोच्च SR 270.27 पठान सबसे ज़्यादा बार (4x) संजू सैमसन शतक चार्ट तालिका SR रैंकिंग टीम के आधार पर सभी RR CSK MI PBKS SRH RCB KKR DC दशक के आधार पर 2008–2012 2013–2017 2018–2022 2023–2026 स्ट्राइक रेट के आधार पर SR 150+ SR 175+ SR 200+ 2008 ब्रेंडन मैकुलम 158* KKR 2009 एबी डिविलियर्स 105* DC 2010 युसुफ पठान 100 RR 2011 पॉल वाल्थाटी 120* PBKS 2012 अजिंक्य रहाणे 103* RR 2013 शेन वॉटसन 101 RR 2014 लेंडल सिमंस 100* MI 2015 ब्रेंडन मैकुलम 100* CSK 2016 क्विंटन डिकॉक 108 DC 2017 संजू सैमसन 102 DC 2018 क्रिस गेल 104* PBKS 2019 संजू सैमसन 102* RR 2020 केएल राहुल 132* PBKS 2021 संजू सैमसन 119 RR 2022 जोस बटलर 100 RR 2023 हैरी ब्रूक 100* SRH 2024 विराट कोहली 113* RCB 2025 इशान किशन 106* SRH 2026 संजू सैमसन 115* नया सीजन खिलाड़ी टीम रन गेंदें 4s 6s SR विपक्षी मैदान 2026 संजू सैमसन CSK 115* 56 11 4 205.36 DC चेन्नई 2025 इशान किशन SRH 106* 47 11 6 225.53 SRH हैदराबाद 2024 विराट कोहली RCB 113* 72 12 4 156.94 RR जयपुर 2023 हैरी ब्रूक SRH 100* 55 12 3 181.81 KKR ईडन गार्डन 2022 जोस बटलर RR 100 68 11 5 147.05 MI डीवाई पाटिल 2021 संजू सैमसन RR 119 63 12 7 188.88 PBKS वानखेड़े 2020 केएल राहुल PBKS 132* 69 14 7 191.30 RCB दुबई 2019 संजू सैमसन RR 102* 55 10 4 185.45 SRH हैदराबाद 2018 क्रिस गेल PBKS 104* 63 1 11 165.07 PBKS मोहाली 2017 संजू सैमसन DC 102 63 8 5 161.90 DC पुणे 2016 क्विंटन डिकॉक DC 108 51 15 3 211.76 DC बेंगलुरु 2015 ब्रेंडन मैकुलम CSK 100* 56 7 9 178.57 SRH चेन्नई 2014 लेंडल सिमंस MI 100* 61 14 2 163.93 PBKS मोहाली 2013 शेन वॉटसन RR 101 61 6 6 165.57 CSK चेन्नई 2012 अजिंक्य रहाणे RR 103* 60 12 5 171.66 RCB बेंगलुरु 2011 पॉल वाल्थाटी PBKS 120* 63 19 2 190.47 PBKS मोहाली 2010 युसुफ पठान RR 100 37 9 8 270.27 MI ब्रेबोर्न 2009 एबी डिविलियर्स DC 105* 54 5 6 194.44 DC चेन्नई 2008 ब्रेंडन मैकुलम KKR 158* 73 10 13 216.43 RCB बेंगलुरु 1 युसुफ पठान 270.27 2 इशान किशन 225.53 3 ब्रेंडन मैकुलम 216.43 4 क्विटंन डिकॉक 211.76 5 संजू सैमसन 205.36 6 एबी डिविलियर्स 194.44 7 पॉल वाल्थाटी 190.47 8 संजू सैमसन 188.88 9 संजू सैमसन 185.45 10 हैरी ब्रूक 181.81 11 ब्रेंडन मैकुलम 178.57 12 अजिंक्य रहाणे 171.66 13 जोस बटलर 147.05 14 लेंडल सिमंस 163.93 15 क्रिस गेल 165.07 16 शेन वॉटसन 165.57 17 संजू सैमसन 161.90 18 विराट कोहली 156.94 19 केएल राहुल 191.30 स्रोत: ईएसपीएनक्रिकइंफो आधिकारिक आंकड़े · डेटा 11 अप्रैल 2026 तक · * = नाबाद Jansatta InfoGenIE HTML + CSS Copied to Clipboard

आठ टीमों के खिलाड़ियों ने पहले मैच में लगाया शतक

200 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से ब्रेंडन मैकुलम, युसुफ पठान, क्विंटन डिकॉक और संजू सैमसन ने शतक लगाए हैं। आठ टीमों राजस्थान रॉयल्स, चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस, पंजाब किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ियों ने शतक लगाए हैं।

जुड़वां भाइयों के नाम रहा शनिवार

आईपीएल 2026 में शनिवार को दिल्ली कैपिल्स के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स के जेमी ओवर्टन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 18 रन देकर 4 विकेट झटके। क्रेग ओवर्टन ने काउंटी चैंपियनशिप डिवीजन वन में एसेक्स के खिलाफ समरसेट के लिए शानदार शतक लगाया। क्रेग ने 141 रनों की पारी खेली। पूरी खबर पढ़ें।