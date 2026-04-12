इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का पहला शतक चेन्नई सुपर किंग्स के विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने लगाया। सैमसन ने शनिवार (11 अप्रैल) को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 56 गेंद पर 115 रनों की पारी खेली। वह चार बार आईपीएल के किसी सीजन में पहला शतक लगा चुके हैं। संजू ने तीन टीमों राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए शतक लगाए हैं। वह एकमात्र खिलाड़ी हैं, जिन्होंने एक ही फ्रेंचाइजी के लिए 2 बार आईपीएल सीजन का पहला शतक लगाया है।

न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर ब्रेंडन मैकुलम के नाम आईपीएल के किसी सीजन के पहले मैच में सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड है। युसुफ पठान का सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट रहा है। आईपीएल 2026 में पहला शतक 18वें मैच में लगा। आईपीएल 2008 यानी पहले सीजन में पहले ही मैच में शतक लग गया था। आईपीएल 2025 में दूसरे मैच में शतक लगा था। आईपीएल 2014 में 41वें मैच में शतक लगा था।

IPL 2008 — 2026
हर सीजन का पहला शतक — डेटा डैशबोर्ड
स्रोत: ईएसपीएनक्रिकइंफो आधिकारिक आंकड़े · 11 अप्रैल 2026 तक
कुल सीजन
19
सर्वोच्च स्कोर
158* मैकुलम
सर्वोच्च SR
270.27 पठान
सबसे ज़्यादा बार (4x)
संजू सैमसन
टीम के आधार पर
दशक के आधार पर
स्ट्राइक रेट के आधार पर
2008
ब्रेंडन मैकुलम
158*
KKR
2009
एबी डिविलियर्स
105*
DC
2010
युसुफ पठान
100
RR
2011
पॉल वाल्थाटी
120*
PBKS
2012
अजिंक्य रहाणे
103*
RR
2013
शेन वॉटसन
101
RR
2014
लेंडल सिमंस
100*
MI
2015
ब्रेंडन मैकुलम
100*
CSK
2016
क्विंटन डिकॉक
108
DC
2017
संजू सैमसन
102
DC
2018
क्रिस गेल
104*
PBKS
2019
संजू सैमसन
102*
RR
2020
केएल राहुल
132*
PBKS
2021
संजू सैमसन
119
RR
2022
जोस बटलर
100
RR
2023
हैरी ब्रूक
100*
SRH
2024
विराट कोहली
113*
RCB
2025
इशान किशन
106*
SRH
2026
संजू सैमसन
115*
नया
सीजन खिलाड़ी टीम रन गेंदें 4s 6s SR विपक्षी मैदान
2026संजू सैमसनCSK 115*56114 205.36DCचेन्नई
2025इशान किशनSRH 106*47116 225.53SRHहैदराबाद
2024विराट कोहलीRCB 113*72124 156.94RRजयपुर
2023हैरी ब्रूकSRH 100*55123 181.81KKRईडन गार्डन
2022जोस बटलरRR 10068115 147.05MIडीवाई पाटिल
2021संजू सैमसनRR 11963127 188.88PBKSवानखेड़े
2020केएल राहुलPBKS 132*69147 191.30RCBदुबई
2019संजू सैमसनRR 102*55104 185.45SRHहैदराबाद
2018क्रिस गेलPBKS 104*63111 165.07PBKSमोहाली
2017संजू सैमसनDC 1026385 161.90DCपुणे
2016क्विंटन डिकॉकDC 10851153 211.76DCबेंगलुरु
2015ब्रेंडन मैकुलमCSK 100*5679 178.57SRHचेन्नई
2014लेंडल सिमंसMI 100*61142 163.93PBKSमोहाली
2013शेन वॉटसनRR 1016166 165.57CSKचेन्नई
2012अजिंक्य रहाणेRR 103*60125 171.66RCBबेंगलुरु
2011पॉल वाल्थाटीPBKS 120*63192 190.47PBKSमोहाली
2010युसुफ पठानRR 1003798 270.27MIब्रेबोर्न
2009एबी डिविलियर्सDC 105*5456 194.44DCचेन्नई
2008ब्रेंडन मैकुलमKKR 158*731013 216.43RCBबेंगलुरु
सीजन 2024 में एक ही दिन दो शतक — कोहली (RCB) और बटलर (RR), दोनों जयपुर में
1
युसुफ पठान
2010 · RR · 100 रन · 37 गेंद
270.27
2
इशान किशन
2025 · SRH · 106* रन · 47 गेंद
225.53
3
ब्रेंडन मैकुलम
2008 · KKR · 158* रन · 73 गेंद
216.43
4
क्विटंन डिकॉक
2016 · DC · 108 रन · 51 गेंद
211.76
5
संजू सैमसन
2026 · CSK · 115* रन · 56 गेंद
205.36
6
एबी डिविलियर्स
2009 · DC · 105* रन · 54 गेंद
194.44
7
पॉल वाल्थाटी
2011 · PBKS · 120* रन · 63 गेंद
190.47
8
संजू सैमसन
2021 · RR · 119 रन · 63 गेंद
188.88
9
संजू सैमसन
2019 · RR · 102* रन · 55 गेंद
185.45
10
हैरी ब्रूक
2023 · SRH · 100* रन · 55 गेंद
181.81
11
ब्रेंडन मैकुलम
2015 · CSK · 100* रन · 56 गेंद
178.57
12
अजिंक्य रहाणे
2012 · RR · 103* रन · 60 गेंद
171.66
13
जोस बटलर
2022 · RR · 100 रन · 68 गेंद
147.05
14
लेंडल सिमंस
2014 · MI · 100* रन · 61 गेंद
163.93
15
क्रिस गेल
2018 · PBKS · 104* रन · 63 गेंद
165.07
16
शेन वॉटसन
2013 · RR · 101 रन · 61 गेंद
165.57
17
संजू सैमसन
2017 · DC · 102 रन · 63 गेंद
161.90
18
विराट कोहली
2024 · RCB · 113* रन · 72 गेंद
156.94
19
केएल राहुल
2020 · PBKS · 132* रन · 69 गेंद
191.30
स्रोत: ईएसपीएनक्रिकइंफो आधिकारिक आंकड़े · डेटा 11 अप्रैल 2026 तक · * = नाबाद
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आठ टीमों के खिलाड़ियों ने पहले मैच में लगाया शतक

200 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से ब्रेंडन मैकुलम, युसुफ पठान, क्विंटन डिकॉक और संजू सैमसन ने शतक लगाए हैं। आठ टीमों राजस्थान रॉयल्स, चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस, पंजाब किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ियों ने शतक लगाए हैं।

जुड़वां भाइयों के नाम रहा शनिवार

आईपीएल 2026 में शनिवार को दिल्ली कैपिल्स के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स के जेमी ओवर्टन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 18 रन देकर 4 विकेट झटके। क्रेग ओवर्टन ने काउंटी चैंपियनशिप डिवीजन वन में एसेक्स के खिलाफ समरसेट के लिए शानदार शतक लगाया। क्रेग ने 141 रनों की पारी खेली। पूरी खबर पढ़ें