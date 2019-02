ब्राजील के मशहूर फ्लेमिंगो फुटबॉल क्लब में लगी आग, 10 की मौत

ब्राजील के मशहूर फुटबाल क्लब फ्लेमिंगो के अभ्यास परिसर में लगी आग में कम से कम दस लोग मारे गए। तड़के आग उस इमारत में लगी जिसमें 14 से 17 बरस के युवा खिलाड़ी रहते हैं । टीवी ग्लोबो ने कहा कि आग पर काबू पा लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह आग ‘रियो डि जेनेरो’ के ‘निन्हों डि उरुबू’ स्थित फ्लैमिंगो फुटबॉल क्लब के ट्रेनिंग ग्राउंड में एक डोरमेट्री में लगी है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक आग की चपेट में आकर जिन 10 लोगों की मौत हुई है वे सभी युवा ​ए​थलीट थे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि फ्लैमिंगो ब्राजील का सबसे बड़ा फुटबॉल क्लब है। स्थानीय मीडिया के अनुसार बिल्डिंग में आग सुबह 5:10 मिनट पर लगी और 07:30 बजे उस पर परी तरह काबू पाया गया। हालांकि अब कि आग लगने के वजह का मालूम नहीं चल पाया है।

AFP news agency: Fire in Brazil kills at least 10 in Flamengo football club facility.

