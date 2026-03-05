न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज फिन एलन ने 33 गेंद पर 100 रन की नाबाद पारी खेलते हुए अपनी दम पर कीवी टीम को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में पहुंचा दिया। एलन की यह पारी ऐतिहासिक साबित हुई और उन्होंने कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। एलन ने टी20 वर्ल्ड कप इतिहास के सबसे तेज शतक समेत पांच बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं।
फिन एलन की इस पारी की बदौलत न्यूजीलैंड ने 12.5 ओवर में ही साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से हराया और 170 रन का लक्ष्य आसानी से चेज कर लिया। एलन की यह पारी मौजूदा विश्व कप में किसी भी बल्लेबाज के द्वारा सबसे तेज शतकीय पारी रही। अब आपको बताते हैं एलन द्वारा बनाए गए इस पारी में 5 बड़े रिकॉर्ड के बारे में:-
1- टी20 वर्ल्ड कप के सबसे तेज शतक
- फिन एलन: 33 गेंद (2026 टी20 वर्ल्ड कप)
- क्रिस गेल: 47 गेंद (2016 टी20 वर्ल्ड कप)
- क्रिस गेल: 50 गेंद (2007 टी20 वर्ल्ड कप)
- हैरी ब्रूक: 50 गेंद (2026 टी20 वर्ल्ड कप)
- ब्रेंडन मैकुल्लम: 51 गेंद (2012 टी20 वर्ल्ड कप)
2- टी20 इंटरनेशनल में तीसरा सबसे तेज शतक फिन एलन के नाम दर्ज
- 27 गेंद: साहिल चौहान (Estonia) v Cyprus, 2024
- 29 गेंद: मुहम्मद फहाद (Turkey) v Bulgaria, 2025
- 33 गेंद: फिन एलन (NZ) vs SA, 2026
- 33 गेंद: जैन निकोल लोफ्टी ईटन (NAM) vs NEP, 2024
- 33 गेंद: सिकंदर रजा (ZIM) v Gambia, 2024
3- टी20 वर्ल्ड कप नॉकआउट का सबसे बड़ा स्कोर
- 100 रन नाबाद: फिन एलन vs SA, 2026 सेमीफाइनल
- 96 रन नाबाद: तिलकरत्ने दिलशान vs WI, 2009 सेमीफाइनल
- 89 रन नाबाद: विराट कोहली vs WI, 2016 सेमीफाइनल
- 86 रन नाबाद: एलेक्स हेल्स vs IND, 2022 सेमीफाइनल
- 85 रन नाबाद: मार्लन सैमुल्स vs ENG, 2016 फाइनल
- 85 रन: केन विलियम्सन vs AUS, 2021 फाइनल
4- टी20 वर्ल्ड कप में शतक लगाने वाले तीसरे कीवी बल्लेबाज
- 123 रन: ब्रेंडन मैकुल्लम बनाम बांग्लादेश, 2012
- 104 रन: ग्लेन फिलिप्स बनाम श्रीलंका, 2022
- 100 रन नाबाद: फिन एलन बनाम साउथ अफ्रीका, 2026
5- टी20 वर्ल्ड कप के एक संस्करण में सबसे ज्यादा छक्के
- 20 छक्के: फिन एलन (2026, अभी तक)
- 19 छक्के: शिमरोन हेटमायर (2026)
- 18 छक्के: साहिबजादा फरहान (2026)
- 17 छक्के: निकोलस पूरन (2024)
- 16 छक्के: क्रिस गेल (2012)
- 16 छक्के: रहमनुल्लाह गुरबाज (2024)
न्यूजीलैंड ने पहली बार टी20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका को हराया
न्यूजीलैंड की टीम ने टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार साउथ अफ्रीका को हराया है। 2007 से 2026 तक इस मैच से पहले कुल पांच मुकाबले दोनों टीमों के बीच हुए थे और हर बार प्रोटियाज ने बाजी मारी थी। इस सीजन ग्रुप स्टेज में भी साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को हराया था। अब कीवी टीम ने पहली बार साउथ अफ्रीका को हराया और फाइनल में जगह बनाई है। न्यूजीलैंड की टीम अभी तक एक बार भी टी20 वर्ल्ड कप का खिताब नहीं जीती है।
