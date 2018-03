भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली इन दिनों आराम फरमा रहे हैं। अपने व्यस्त क्रिकेट शेड्यूल से उन्हें राहत जो मिली हुई है। ऐसे में वे ये कीमती वक्त अपने परिवार, पत्नी और सोशल मीडिया अकाउंट्स के साथ गुजार रहे हैं। कोहली ने इसी को लेकर गुरुवार (आठ मार्च) को अपनी एक तस्वीर इंटरनेट पर शेयर की। उन्होंने इसी के साथ कहा कि आखिरकार मुझे आराम करने का वक्त मिल ही गया। चीकू निकनेम से मशहूर क्रिकेटर इस तस्वीर में गाड़ी की पिछली सीट पर बैठकर फोन पर कुछ टाइप करते हुए नजर आ रहे थे। आपको बता दें कि कोहली जनवरी 2018 से लगातार टीम के लिए खेल रहे थे। दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर उन्होंने तीन सीरीज (टेस्ट, वनडे और टी-20) में हिस्सा लिया। फिलहाल उन्हें भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की ओर से रेस्ट मिला हुआ है। भारतीय टीम इस वक्त श्रीलंका में निधास त्रिकोणीय टी-20 सीरीज खेल रही है। कोहली की गैर-मौजूदगी में टीम की कमान रोहित शर्मा को सौंपी गई है। कोहली के अलावा इस सीरीज में महेंद्र सिंह धोनी, भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बुमराह सरीखे खिलाड़ी भी नहीं खेल रहे हैं। कोहली ने इससे पहले अपनी शादी और उसके रिसेप्शन के वक्त छुट्टी पर गए थे।

गुरुवार (आठ मार्च) को कोहली ने ताजा छुट्टी से जुड़ा ट्वीट किया। लिखा, “थकावट भरे दौरे के बाद आखिरकार मुझे बैकसीट पर बैठने का मौका मिल ही गया।” कोहली ने इसी के साथ अपना आराम फरमाते हुए एक फोटो भी अपलोड किया था।

After a season of hectic tours, it’s finally time for me to take a backseat. pic.twitter.com/TGwGpxUpiu

