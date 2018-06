India vs Bangladesh Women’s T20 Live Cricket Score Streaming, Asia Cup 2018 Final: बांग्लादेश ने जीता टॉस, भारत को दिया पहले बल्लेबाजी का न्योता

India vs Bangladesh Women’s T20 Live Cricket Score Streaming, Women’s Asia Cup 2018 Final, Ind vs Ban T20 Live Cricket Score Streaming Online at Hotstar Live Match: महिला टी20 एशिया कप के फाइनल मुकाबले में 10 जून को भारतीय टीम का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला कर लिया है। बांग्लादेश मेजबान मलेशिया को 70 रनों के विशाल अंतर से मात देकर फाइनल का टिकट कटाया है। वहीं टीम इंडिया ने यहां तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान को सात विकेट से हराकर लगातार सातवीं बार फाइनल में पहुंचने का गौरव हासिल किया है।

इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने के मामले में टॉप-5 बल्लेबाजों में भारत की ओर से हरमनप्रीत कौर (159) और मिताली राज (135) हैं। वहीं गेंदबाजी में एकता बिष्ट से काफी उम्मीदें रहेंगी, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 3 विकेट चटकाए थे।