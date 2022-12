FIH Women’s Nations Cup: भारतीय टीम की जीत से शुरुआत, चिली को 3-1 से हराया

FIH Women’s Nations Cup: भारत की ओर से फॉरवर्ड संगीता कुमारी, मिडफील्डर सोनिका और नवनीत कौर ने गोल किए।

FIH Women's Hockey Nations Cup: एफआईएच महिला नेशंस कप में भारत ने अपने पहले मैच में चिली को 3-1 से हराया। (सोर्स- ट्विटर/@TheHockeyIndia)

