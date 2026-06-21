भारतीय महिला हॉकी टीम ने चार साल के इंतजार के बाद एफआईएच नेशन्स कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। 2022 के पहले सीजन में चैंपियन बनने के बाद भारतीय टीम ने 2026 में मेजबान न्यूजीलैंड को फाइनल मुकाबले में हराकर खिताब अपने नाम किया है। इस मुकाबले में भारत के लिए नवनीत कौर और सुनेलीता टोप्पो ने गोल करते हुए टीम को विजयी लीड दिला दी थी।
इस जीत के साथ भारतीय महिला टीम ने एफआईएच हॉकी प्रो लीग 2026-27 के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में चिली को 6-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। भारतीय महिला हॉकी टीम ने इस टूर्नामेंट में अजेय रहते हुए यह खिताब अपने नाम किया है। भारत ने पहले क्वार्टर में ही लीड बना ली थी और नवनीत कौर ने चौथे मिनट और टोप्पो ने 15वें मिनट में ही गोल दाग दिया था।
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