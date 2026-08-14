Hockey World Cup 2026: भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीमें वर्ल्ड कप 2026 खेलने के लिए तैयार हैं। हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के मुकाबले बेल्जियम और नीदरलैंड्स में खेले जाएंगे। पुरुषों का टूर्नामेंट 15 अगस्त को शुरू होगा और 30 अगस्त को खत्म होगा। महिलाओं का टूर्नामेंट भी उसी दिन शुरू होगा लेकिन वह 29 अगस्त को खत्म होगा।

भारतीय पुरुष हॉकी टीम इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ पूल डी में है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के सभी मैच नीदरलैंड्स के एम्सटेलवीन के वैगनर स्टेडियम में खेले जाएंगे। भारतीय महिला हॉकी टीम चीन, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के साथ पूल डी में है।

पुरुष और महिला हॉकी वर्ल्ड कप 2026 का फॉर्मेट

हॉकी वर्ल्ड कप के लिए कुल 16 टीमों (पुरुष और महिला) ने क्वालिफाई किया है। इन 16 टीमों को 4-4 के 4 पूल में रखा गया है। पूल स्टेज के बाद, हर पूल की शीर्ष दो टीमें अगले राउंड में पहुंचेंगी। इस तरह कुल आठ टीमों को फिर से दो पूल में बांटा जाएगा।

दूसरे राउंड में हर पूल की टॉप दो टीमें सीधा सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। हॉकी वर्ल्ड कप 2026 में पुरुषों और महिलाओं के मुकाबले एक ही फॉर्मेट में खेले जाएंगे।

भारतीय पुरुष हॉकी टीम का शेड्यूल

15 अगस्त: भारत बनाम वेल्स (भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे से शुरू होगा)

भारत बनाम वेल्स (भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे से शुरू होगा) 17 अगस्त: भारत बनाम इंग्लैंड (भारतीय समयानुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा)

भारत बनाम इंग्लैंड (भारतीय समयानुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा) 19 अगस्त: भारत बनाम पाकिस्तान (भारतीय समयानुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा)

भारतीय महिला हॉकी टीम का शेड्यूल

16 अगस्त: भारत बनाम चीन (भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे से शुरू होगा)

भारत बनाम चीन (भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे से शुरू होगा) 18 अगस्त: भारत बनाम साउथ अफ्रीका (भारतीय समयानुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा)

भारत बनाम साउथ अफ्रीका (भारतीय समयानुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा) 20 अगस्त: भारत बनाम इंग्लैंड (भारतीय समयानुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा)

पुरुष और महिला हॉकी वर्ल्ड कप 2026 की लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

पुरुष और महिला हॉकी वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीमों के मुकाबले किसी टीवी चैनल पर लाइव देख सकते हैं?

पुरुष और महिला हॉकी वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीमों के मुकाबले स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्न चैनलों पर उपलब्ध होंगे।

पुरुष और महिला हॉकी वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीमों के मुकाबले किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी?

पुरुष और महिला हॉकी वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीमों के मुकाबलों की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत की पुरुष और महिला टीमें

भारतीय पुरुष हॉकी टीम: मोहित शशिकुमार होन्नेनहल्ली, सूरज करकेरा (गोलकीपर), हरमनप्रीत सिंह (कप्तान), जरमनप्रीत सिंह, अमित रोहिदास, जुगराज सिंह, संजय, सुमित, यशदीप सिवाच (डिफेंडर), राजिंदर सिंह, आदित्य अर्जुन लालगे, हार्दिक सिंह, मनप्रीत सिंह, नीलकांता शर्मा, विवेक सागर प्रसाद (मिडफील्डर), दिलप्रीत सिंह, शिलानंद लाकड़ा, सुखजीत सिंह, मनदीप सिंह, अभिषेक (फॉरवर्ड)।

भारतीय महिला हॉकी टीम: सविता पुनिया, बिचू देवी खारीबाम (गोलकीपर), इशिका चौधरी, सुशीला चानू पुखरंबम, लालथंतलुआंगी, ज्योति, शिल्पी डबास (डिफेंडर), निक्की प्रधान, साक्षी राणा, सुनेलिता टोप्पो, सलीमा टेटे (कप्तान), नेहा, दीपिका सोरेंग (मिडफील्डर), लालरेम्सियामी देवी, रुतुजा दादासो पिसल, नवनीत कौर, दीपिका सहरावत, इशिका, बलजीत कौर, ब्यूटी डुंगडुंग (फॉरवर्ड)।

अमनदीप-राजकुमार बाहर, हरमनप्रीत कप्तान, विश्व कप के लिए भारतीय हॉकी टीम का ऐलान

भारत पिछले महीने प्रो लीग के यूरोप चरण के बाद चार जीत, पांच ड्रॉ और सात हार के बाद नौ टीमों में पाकिस्तान से ऊपर आठवें स्थान पर रहा। आठ बार की ओलंपिक चैम्पियन भारतीय टीम अब तक सिर्फ एक बार 1975 में विश्व कप जीत सकी है। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)





