फीफा विश्व कप 2018, FIFA World Cup 2018 Opening Ceremony Live Streaming Telecast TV Channels in India, Football World Cup 2018 Live Streaming Telecast in India at Jio TV, Sony Ten 1 HD: फीफा विश्व कप-2018 की शुरुआत गुरुवार (14 जून) से होने जा रही है। पहला मुकाबला रात 8:30 खेला जाना है। इससे पहले शाम 6:30 बजे ओपनिंग सेरेमनी की शुरुआत होगी। इस वर्ष उद्घाटन समारोह मैच में करीब 80,000 फैंस के शामिल होने की उम्मीद है। ब्राजील के महान फुटबाल खिलाड़ी रोनाल्डो और ब्रिटिश पॉप स्टार रॉबी विलियम्स गुरुवार को मेजबान रूस एवं सऊदी अरब के बीच होने वाले फीफा विश्व कप के शुरुआती मैच से पहले उद्धाटन समारोह में शामिल होंगे। रूस की ओप्रेटिक सोप्रानो ऐडा गरिफुलिना भी यहां लुझिनकी स्टेडियम में होने वाले समारोह का हिस्सा होगी।

एशिया से दक्षिण कोरिया, ईरान, जापान, साऊदी अरब समेत 5 टीमें एक बार फिर फीफा विश्व कप टूर्नामेंट में अपना भाग्य आजमाने उतरेंगी। 1938 में इंडोनेशिया पहली ऐसी एशियाई टीम थी, जिसने फीफा विश्व कप में कदम रखा था। इसके बाद कई एशियाई टीमें इस टूर्नामेंट में उतरीं, लेकिन खिताब तक नहीं पहुंच सकीं।

किस दिन होगी फीफा विश्व कप 2018 की ओपनिंग सेरेमनी?

फीफा वर्ल्ड कप-2018 की ओपनिंग सेरेमनी 14 जून को होगी।

कहां होगी ओपनिंग सेरेमनी?

फुटबॉल विश्व कप की ओपनिंग सेरेमनी मॉस्को के लुजिन्की स्टेडियम में की जाएगी।

किस वक्त शुरू होगा उद्घाटन समारोह?

ये उद्घाटन समारोह भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 से शुरू होगा।

किन चैनल्स पर देख सकेंगे लाइव ओपनिंग सेरेमनी?

फीफा विश्व कप-2018 की ओपनिंग सेरेमनी सोनी नेटवर्क्स पर देखी जा सकती है।

कहां देख सकेंगे ओपनिंग सेरेमनी की लाइव स्ट्रीमिंग?

ओपनिंग सेरेमनी की लाइव स्ट्रीमिंग Sony Liv पर उपलब्ध रहेगी।

