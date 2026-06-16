कभी-कभी फुटबॉल के मैदान पर सिर्फ एक मैच नहीं खेला जाता, बल्कि किसी देश के सपने, संघर्ष और वर्षों की मेहनत भी उतरती है। अटलांटा स्टेडियम में ऐसा ही कुछ हुआ, जब केप वर्डे के 40 साल के गोलकीपर जोसिमार जोसे एवोरा डायस ने स्पेन जैसी मजबूत टीम के खिलाफ ऐसा प्रदर्शन किया, जो इतिहास बन गया। जेसिमार को पूरी दुनिया ‘वोजिन्हा’ के नाम से जानती है।

मैच खत्म होने के बाद वोजिन्हा के शरीर पर केप वर्डे का झंडा लिपटा हुआ था। वह मैदान पर खुशी से इधर-उधर दौड़ रहे थे। जीत की खुशी इतनी बड़ी थी कि उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। जब ब्रॉडकास्टर्स उन्हें बातचीत के लिए लेकर आए तो उनकी आंखों में आंसू थे। माथे से बहता पसीना और आंखों से निकलते आंसू मिलकर उस रात की कहानी कह रहे थे।

उनके लिए यह सिर्फ सात शानदार बचावों की कहानी नहीं थी। यह उनके देश की फुटबॉल यात्रा की सबसे बड़ी रात थी, लेकिन इस खुशी में एक कमी थी। उनकी मां इस ऐतिहासिक पल की गवाह नहीं बन पाईं। वोजिन्हा ने बताया, ‘‘मेरी मां यहां नहीं आ पाईं। वीजा की वजह से ऐसा हुआ। वीजा के लिए पैसे और समय की समस्या थी। मैं चाहता था कि वह यहां होतीं।’’

यह कहते हुए उनके हाथ में प्लेयर ऑफ द मैच की ट्रॉफी थी, लेकिन उनकी यादें अपने दादा-दादी के पास चली गईं। उन्होंने बताया कि बचपन में वह अपने दादा-दादी के साथ बड़े हुए थे। कुछ साल पहले दोनों का निधन हो गया। मैच के बाद वह उन्हें याद कर भावुक हो गए।

वोजिन्हा नाम के पीछे भी एक भावनात्मक कहानी है। बचपन में उनके साथियों ने उन्हें यह नाम दिया था। केप वर्डे की क्रियोल भाषा में वोजिन्हा का मतलब ‘दादी’ होता है। शुरुआत में उन्हें लगा कि साथी उनका मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन बाद में उन्होंने इस नाम को खुशी से अपना लिया। उनका पहला नाम जोसिमार भी खास है। यह नाम उनके पिता के पसंदीदा ब्राजीलियाई खिलाड़ी के सम्मान में रखा गया था।

25 साल की उम्र में शुरू हुआ पेशेवर सफर

वोजिन्हा की कहानी आसान नहीं रही। वह केप वर्डे के छोटे से द्वीप साओ विसेंटे में बड़े हुए। उस समय देश में मजबूत फुटबॉल ढांचा नहीं था। न कोई बड़ी लीग थी, न स्थानीय सितारे जिनसे युवा प्रेरणा ले पाएं। वह 25 साल के थे जब उन्हें पेशेवर फुटबॉल खेलने का मौका मिला। उनका सफर केप वर्डे से शुरू होकर साइप्रस, अंगोला, मोल्दोवा और स्लोवाकिया तक पहुंचा। इसके बाद उन्होंने पुर्तगाल के क्लब डेस्पोर्टिवो डी चावेस के लिए खेला।

पुराने दिनों को याद करते हुए वोजिन्हा ने बताया, ‘‘अगर मैं अपने 18 साल के समय को शब्दों में बया करना चाहूं तो कहूंगा कि खुद पर गर्व करो। सच कहूं तो बचपन में मैंने कभी ऐसा सपना नहीं देखा था, लेकिन इस मैच के बाद मैं कह सकता हूं कि सारी मेहनत सफल रही।’’

विश्व कप से पहले छोड़ना चाहते थे टीम

वोजिन्हा के लिए विश्व कप तक पहुंचना भी आसान नहीं था। युवा गोलकीपर ब्रूनो वरेला के पहली पसंद बनने के बाद वह राष्ट्रीय टीम छोड़ने के बारे में सोच रहे थे। हालांकि, टीम के साथियों ने उन्हें रुकने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि विश्व कप खेलना उनका सपना था, सिर्फ उनका नहीं बल्कि पूरे देश का सपना था और जब मौका आया तो उन्होंने साबित कर दिया कि उम्र सिर्फ एक संख्या है।

स्पेन के सामने दीवार बन गए वोजिन्हा

स्पेन के खिलाफ मुकाबले में वोजिन्हा सिर्फ गोलकीपर नहीं थे, बल्कि पूरी टीम की ताकत बन गए थे। उन्होंने कई शानदार बचाव किये। इंजरी टाइम में पहले हाफ के दौरान उन्होंने आयमेरिक लापोर्ट के खतरनाक हेडर को रोककर सबको हैरान कर दिया। इससे पहले उन्होंने मिकेल ओयारजाबल के हेडर को भी रोक दिया था।

उनकी खासियत सिर्फ बचाव करना नहीं थी। वह पूरे बॉक्स को नियंत्रित कर रहे थे। कब आगे बढ़ना है, कब गेंद को पकड़ना है और कब डिफेंस को निर्देश देना है। हर फैसला सटीक था। मैदान पर उनकी आवाज लगातार गूंज रही थी। कभी वह खिलाड़ियों को डांट रहे थे तो कभी मुश्किल समय में उनका हौसला बढ़ा रहे थे।

एक रात में बदल गई पहचान

वोजिन्हा की लोकप्रियता इस जीत के बाद अचानक बढ़ गई। मैच शुरू होने से पहले उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर करीब 50 हजार फॉलोअर्स थे, लेकिन मैच के बाद कुछ ही समय में यह संख्या 15 लाख तक पहुंच गई। केप वर्डे के प्रशंसक भी इस जीत में शामिल थे। बड़ी संख्या में प्रवासी लोग स्टेडियम पहुंचे और उन्होंने अपनी टीम का हौसला बढ़ाया।

छोटी टीम, बड़ा सपना

केप वर्डे दुनिया के छोटे देशों में से एक है। यह पश्चिमी अफ्रीका के पास मौजूद 10 द्वीपों का देश है, जिसकी आबादी करीब पांच लाख है, लेकिन उनकी सफलता अचानक नहीं आई। साल 2019 में फुटबॉल फेडरेशन ने विदेश में खेलने वाले केप वर्डे मूल के खिलाड़ियों को तलाशना शुरू किया। उन्होंने हर खिलाड़ी को देखा और जो अच्छे लगे, उनसे संपर्क किया।

आज उनकी टीम में फ्रांस, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड्स, पुर्तगाल और केप वर्डे में जन्में खिलाड़ी शामिल हैं। टीम के 25 खिलाड़ी 16 अलग-अलग देशों के क्लबों में खेलते हैं। इन सबको जोड़ने वाली सबसे बड़ी चीज उनकी भाषा और संस्कृति है। प्रशिक्षण के दौरान स्थानीय संगीत बजाया जाता है ताकि खिलाड़ी अपनी जड़ों से जुड़े रहें।

फीफा की मदद से देश ने एक आधुनिक स्टेडियम भी बनाया और उसी मैदान पर उन्होंने अपनी सबसे बड़ी फुटबॉल उपलब्धि हासिल की। अब अगर केप वर्डे कभी अपने इस स्टेडियम का नाम बदलना चाहे तो उसके पास एक नाम ‘वोजिन्हा’ का जरूर होगा। वह गोलकीपर जिसने सिर्फ गोल नहीं बचाए, बल्कि अपने देश के सपनों को भी बचा लिया।

LinkedIn को आमतौर पर फुटबॉल एजेंट्स से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन रोबर्टो लोपेस की कहानी अलग है। लिंक्डइन मैसेज उनके लिए केप वर्डे की नेशनल टीम तक पहुंचने का रास्ता बन गया। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)



