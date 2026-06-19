फुटबॉल में कुछ पल ऐसे होते हैं, जब कोई खिलाड़ी मैदान पर उतरते ही अपनी पहचान बना लेता है। स्विट्जरलैंड के 20 साल के जोहान मंजाम्बी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैदान पर उतरने से पहले तक वह सिर्फ एक सब्स्टीट्यूट थे, लेकिन कुछ ही मिनटों में पूरा स्टेडियम उसका नाम जान चुका था।

जोहान मंजाम्बी ने फीफा वर्ल्ड कप में अपनी पहली उपस्थिति को यादगार बनाते हुए दो गोल दागे और फुटबॉल की दुनिया को बता दिया कि आने वाले समय में यह नाम बार-बार सुनाई दे सकता है। स्विट्जरलैंड बनाम बोस्निया और हर्जेगोविना मैच में स्कोर बराबरी पर था।

स्विट्जरलैंड की निराशा बढ़ रही थी। तभी रूबेन वर्गास तेजी से बाईं ओर बढ़े और बॉक्स में एक बॉल डाली। यह कोई बहुत सटीक या खतरनाक पास नहीं था, लेकिन बोस्नियाई खिलाड़ियों ने इसे पूरी तरह से क्लियर नहीं किया। फिर खेल का रोमांच शुरू हुआ।

ड्रेडलॉक बालों वाला एक 20 साल का खिलाड़ी तेजी से घूमा और वॉली मारकर गेंद को नेट में पहुंचा दिया। स्पीड गन ने उसकी रफ्तार 79 मील प्रति घंटा बताई। टेप को फिर से चलाकर देखा गया, लेकिन सबकी नजरें गोल करने वाले खिलाड़ी पर थीं। उसका नाम, चेहरा, जर्सी नंबर और नाम का उच्चारण। वह लाल जर्सी पहने खिलाड़ियों की भीड़ में दब गया था। फिर वह मुड़ा और अपनी जर्सी के पीछे लिखे नाम की ओर इशारा किया।

जर्सी पर ‘जोहान मंजाम्बी’ लिखा था। यह नाम स्टेडियम में गूंज उठा और हर किसी की जुबान पर था। यह नाम तब फिर से गूंजा जब उसने अपनी टीम के दूसरे गोल में मदद की और तीसरा गोल खुद दागा। इससे पहले हाफ का साधारण खेल उसकी टीम और फैंस के लिए यादगार बन गया।

जोहान मंजाम्बी का दूसरा गोल देखने में भले ही उतना नाटकीय न हो, लेकिन तकनीकी रूप से बहुत बेहतरीन था। अपने आदर्श खिलाड़ी ग्रैनिट जाका से मिले ‘कट-बैक’ पर उन्होंने अपनी बॉडी को खोला और एक शानदार ‘फर्स्ट-टाइम फिनिश’ के साथ गेंद को नेट में पहुंचा दिया। फिर भी, वह कोई ‘टारगेट-मैन’ नहीं, बल्कि एक सेंट्रल मिडफील्डर थे।

जोहान मंजाम्बी के पैर फुर्तीले थे और चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। उनकी शांति उनकी उम्र से कहीं ज्यादा परिपक्व थी। जब उन्होंने पहला गोल किया तब भी वह अपनी जिंदगी के सबसे यादगार दिन की शुरुआत ही कर रहे थे। साथ ही वह डेब्यू करने वाले सबसे युवा सब्स्टीट्यूट बन गए जिन्होंने एक ही मैच में दो गोल किए।

गोल के अलावा भी बहुत कुछ था। मैदान पर आकर न सिर्फ शांति बल्कि उम्मीद जगाना, न सिर्फ़ गेंद को घुमाना बल्कि उसे आगे बढ़ाना, न सिर्फ गेंद को पास रखना बल्कि उसे पाने की चाहत रखना और उसका आनंद लेना। मानो बिना किसी के ध्यान में आए खाली जगह का इस्तेमाल करते हुए और गेंद को आगे बढ़ाते हुए वह अपने दोनों गोल के बीच बड़ी आसानी और फुर्ती से मैदान पर घूमते रहे।

मैच के बाद बातचीत में वह न तो ज्यादा उत्साहित दिखे और न ही भावुक। उन्होंने कहा, ‘‘मैं घबराया हुआ नहीं था। बस यह सोच रहा था कि कैसे असर डाल सकता हूं और कोच के निर्देशों का पालन कैसे कर सकता हूं। मैंने स्कोर करने के बारे में नहीं सोचा।’’ बातचीत के बाद उन्होंने एक दर्शक से फोन लिया और सेल्फी ली।

जोहान मंजाम्बी जिनेवा में रहते हुए न तो स्ट्राइकर बनना चाहते थे और न ही मिडफील्डर, बल्कि गोलकीपर बनना चाहते थे। घर के पिछवाड़े में पिता और भाई के साथ खेलते हुए उन्हें गेंद को हथेलियों से रोकने और दूर धकेलने में ही मजा आता था। उन्होंने Bundesliga.com को बताया, ‘‘मैं बहुत छोटा था, मेरी शारीरिक बढ़त देर से हुई। एक दौर ऐसा भी आया जब मेरे लिए चीजें थोड़ी मुश्किल थीं और मुझे खुद पर ज्यादा भरोसा नहीं था।’’

हालांकि, उनके पिता और भाई ने देखा कि मंजाम्बी का असली हुनर हाथों में नहीं, बल्कि ​​पैरों में था। उनके पिता सदी की शुरुआत में कांगो में मची उथल-पुथल के दौरान वहां से चले आए थे और उन्होंने अंगोला की एक ऐसी महिला से शादी की थी जो ज़ुल्म से बचकर भागी थी।

मंजाम्बी का जन्म जिनेवा में हुआ था। उनके पिता ने इस उम्मीद में उन्हें कम उम्र में ही फुटबॉल से परिचित कराया ताकि उनका बेटा उस सपने को पूरा कर पाए जिसे वह खुद कभी पूरा नहीं कर पाए थे। मंजाम्बी मुश्किल से चार साल के थे जब उन्हें स्थानीय क्लब सर्वेट जिनेवा में भर्ती कराया गया।

जोहान मंजाम्बी ने इसे तब तक गंभीरता से नहीं लिया जब तक उनकी लंबाई नहीं बढ़ी। फिर उनकी लंबाई अचानक तेजी से बढ़ी और उसके बाद उनकी सोच बदल गई। उन्होंने कहा, ‘‘शायद मेरी लंबाई देर से बढ़ी। मैं हर दिन लंबा हो रहा था।’’ अब उनकी लंबाई ठीक छह फीट है। जोहान मंजाम्बी ने कभी कोई मैच नहीं छोड़ा, लेकिन उनका कोई खास पसंदीदा खिलाड़ी नहीं था।

जोहान मंजाम्बी ने SC फ्राइबर्ग की वेबसाइट को बताया, ‘‘मेरा कोई रोल मॉडल नहीं है, लेकिन मैं अक्सर मेसी के मैच देखता हूं। उनसे अब भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है।’’ फ्राइबर्ग में उन्हें बॉक्स-टू-बॉक्स मिडफील्डर के तौर पर खिलाया जाता था। वह कहते थे, ‘‘कुछ-कुछ याया टुरे की तरह।’’

आइवरी कोस्ट के खिलाड़ी की तरह वह भी अलग-अलग पोजिशन पर खेल सकते हैं। उन्होंने बताया, असल में मैं एक बॉक्स-टू-बॉक्स मिडफील्डर हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं विंग और प्लेमेकर के तौर पर भी खेल सकता हूं। बोस्निया और हर्जेगोविना के खिलाफ उन्हें फॉरवर्ड लाइन के ठीक पीछे अटैकिंग मिडफील्डर के तौर पर खिलाया गया था। हालांकि, उनका हीट मैप सेंटर-फॉरवर्ड जैसा दिख रहा था।

टूर्नामेंट से पहले मैनेजर मुरात याकिन ने कहा, ‘‘वह अलग-अलग पोजिशन पर इतने अच्छे हैं कि हम अब भी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके लिए सबसे अच्छी पोजिशन कौन सी है। उनमें गोल करने की ऐसी जबरदस्त भूख है, जैसी मैंने बहुत कम देखी है। उन्होंने उन्हें ‘सीक्रेट वेपन’ करार दिया।’’

हालांकि, वह कोई पूरी तरह से अनजान खिलाड़ी नहीं थे। यूरोप के क्लब पिछले दो वर्षों से उन पर नजर रखे हुए थे। पिछले सीजन में उन्होंने सात गोल किये और उतने असिस्ट भी किए। इन दो गोलों के बाद, अगर कोई बड़ा क्लब उन्हें फ्राइबर्ग के आरामदायक माहौल से दूर ले जाता है तो हैरानी की बात नहीं होगी। अब वह ज्यादा समय तक अनजान नहीं रहेंगे।

डोपिंग के दाग से लड़ेंगे नीरज चोपड़ा: बोले- एक साल में नहीं फेंका जा सकता 80 मीटर, रातों-रात नहीं मिलती सफलता

भारत में बढ़ते डोपिंग मामलों के बीच नीरज चोपड़ा ने साफ-सुथरे खेल की मुहिम शुरू की है। उन्होंने कहा कि खेलों में सफलता के लिए शॉर्टकट नहीं, बल्कि वर्षों की मेहनत और अनुशासन की जरूरत होती है। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)



