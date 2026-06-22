बेल्जियम के स्टार फॉरवर्ड्स के सामने ईरान की दीवार बनकर खड़े अलीरेजा बेइरानवंद (Alireza Beiranvand) की मुट्ठियों में सिर्फ ताकत नहीं थी, बल्कि एक लंबा संघर्ष भी छिपा था। कभी भेड़ चराने वाले परिवार के साथ गांव-गांव भटकने वाला यह लड़का फुटबॉलर बनने के सपने के लिए घर से भाग गया था। तेहरान की सड़कों पर रातें बिताईं, कारें धोईं, पिज्जा की दुकान में काम किया और फिर वही लड़का फुटबॉल वर्ल्ड कप में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पेनल्टी रोकने वाला गोलकीपर बन गया।

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप मैच के दौरान बेल्जियम के स्टार केविन डी ब्रुइन तब हैरान रह गए, जब मैक्सिम डी कुइपर के जोरदार शॉट को अलीरेजा बेइरानवंद ने बहुत पास से रोक लिया। यह इसलिए भी और महत्वपूर्ण है क्योंकि डी कुइपर जब उनके पैरों के पास आये और डिफ्लेक्टेड बॉल पर शॉट मारा तब अलीरेजा फिसल गए थे और उनका संतुलन बिगड़ गया था। इसके बावजूद ईरानी गोलकीपर ने किसी तरह अपना बायां हाथ फैलाया और बॉल को खतरे से दूर धकेल दिया।

कहना गलत नहीं होगा कि अगर अलीरेजा फुटबॉलर नहीं होते तो निश्चित रूप से एक जिम्नास्ट के तौर पर बड़ा नाम कमाते, लेकिन उनका जीवन मुश्किलों भरा रहा है। फुटबॉलर बनने के अपने सपने को पूरा करने के लिए उन्हें कई तरह के छोटे-मोटे काम करने पड़े।

भेड़ें चराने वाले परिवार से है अलीरेजा का संबंध

अलीरेजा का संबंध ईरान के लोरेस्तान प्रांत में भेड़ चराने वाले एक खानाबदोश परिवार से है। वह अपने माता-पिता के सबसे बड़े बेटे हैं। उनका बचपन कितनी गरीबी में बीता होगा इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें किशोरावस्था तक किसी पक्के घर में रहने की याद नहीं थी।

अलीरेजा ने Varzesh3.com को बताया, ‘‘हम भेड़ें चराते हुए एक गांव से दूसरे गांव जाते रहते थे और यह पक्का करते थे कि वे झुंड से अलग न हों या चोरी न हो जाएं।’’ खाली समय में वह फुटबॉल और ‘डाल परान’ खेलते थे। डाल परान एक ऐसा खेल होता है, जिसमें दूर तक पत्थर फेंके जाते हैं।

समय निकालकर खेलते थे फुटबॉल

अलीरेजा बताते हैं, ‘‘इससे मुझे बाद में फुटबॉल में बॉल पास करने में मदद मिली।’’ फुटबॉल खेलने का सपना उनके परिवार के साराबियास में बसने के बाद ही जागा। अलीरेजा लगभग 12 साल की उम्र में पिता से बचकर एक लोकल क्लब में शामिल हो गए। वह स्ट्राइकर थे, लेकिन एक दिन जब दोनों नियमित गोलकीपर चोटिल हो गए तो उन्हें ‘गोली’ की भूमिका निभानी पड़ी।

इस बीच एक दिन उनके पिता को पता चल गया कि वह छोटे भाई-बहनों पर जानवरों को चराने की जिम्मेदारी छोड़कर फुटबॉल खेलने निकल जाते हैं। अलीरेजा ने बताया, ‘‘मैं सबसे बड़ा था, इसलिए मुझे पिता का काम संभालना था, लेकिन मैं फुटबॉलर बनना चाहता था।’’ गुस्से में आकर उनके पिता ने अलीरेजा के ग्लव्स फाड़ दिये। अलीरेजा के पास दूसरे ग्लव्स खरीदने के लिए पैसे भी नहीं थे।

बस में हुई पहले कोच से मुलाकात

अब एक ही रास्ता था। रात में जब उनके पिता सो रहे हों तब तेहरान जाने वाली बस में बैठकर भाग जाना, इसलिए अलीरेजा ने अपने एक कजिन से कुछ पैसे उधार लिए और चुपके से भाग निकले। 600 किलोमीटर का सफर बहुत मुश्किल था और उनके पास बहुत कम पैसे थे। बस में अलीरेजा की मुलाकात एक लोकल टीम के कोच से हुई। कोच का नाम हुसैन फैज था।

कजिन के पैसे से क्लब की एक महीने की फीस भरी

हुसैन फैज से उन्होंने अपने सपने के बारे में बताया, लेकिन कोच ने कुछ पैसे (टोकन मनी) मांगे। अलीरेजा ने सोचा, ‘‘इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, क्लब का बजट कम था। वह हर किसी को मुफ्त में ट्रेनिंग नहीं दे सकते थे।’’ अपने रिश्तेदार (कजिन) से मिले पैसों से अलीरेजा ने पहले महीने की फीस भरी।

लोगों ने भिखारी समझ लिया

तेहरान (ईरान की राजधानी) में अलीरेजा का कोई रिश्तेदार या रहने की जगह नहीं थी। अलीरेजा शाम को ट्रेनिंग करते और मस्जिदों में या कभी-कभी सड़कों पर सोता था। एक दिन वह क्लब के पास सो गए और जब जगे तो उन्हें अपने शरीर पर सिक्के महसूस हुए। अलीरेजा ने ‘द गार्जियन’ को बताया, ‘‘उन्होंने मुझे भिखारी समझ लिया था! खैर, मुझे लंबे समय बाद पहली बार बहुत बढ़िया नाश्ता मिला।’’

कार धोने का काम किया

कोच का दिल पिघल गया और उन्होंने क्लब के मालिकों से अलीरेजा को मुफ्त में ट्रेनिंग देने और एक सीनियर खिलाड़ी के साथ रहने की इजाजत देने को कहा। इसके बावजूद उन्हें अपना गुजारा तो करना ही था। उनके रूममेट ने उन्हें कार धोने वाली एक फर्म से मिलवाया। अलीरेजा ने बताया, ‘‘मालिक बहुत खुश थे, क्योंकि मैं लंबा था और बिना ज्यादा जोर लगाए SUV धो सकता था।’’

पिज्जा शॉप में वेटर बने

कार धोने का काम करने के बाद अलीरेजा पिज्जा शॉप में वेटर बन गए। जब उनके कोच को यह पता चला तो उन्होंने अलीरेजा को वहां जाने से रोका और कुछ पैसे (स्टाइपेंड) दिये। हालांकि, ये पैसे महीना खत्म होने से पहले ही खत्म हो जाते, इसलिए वह रात में सड़क की सफाई करने लगे।

अलीरेजा ने रात में सड़क सफाई का काम इसलिए चुना ताकि कोई उन्हें देख न पाए। हालांकि, रात में काम करने से उनके शरीर पर बुरा असर पड़ा। उनके खेल का समय कम हो गया। इस दौरान एक बड़ी लोकल टीम नाफ्टा (Nafta) की नजर उन पर पड़ी और उन्होंने उसे U-23 टीम के साथ ट्रेनिंग करने के लिए कहा।

नाफ्टा से मिलने के बाद चल निकला करियर

अलीरेजा ने Varzesh3.com को बताया, ‘‘मेरा करियर चल पड़ा, मुझे खेलने के लिए पैसे मिलने लगे और मैं ईरान की U-23 टीम में शामिल हो गया।’’ साल 2015 में उसने ईरान के लिए अपना पहला मैच खेला। यह उनके घर से आधी रात को भागने के ठीक चार साल बाद हुआ। तीन साल बाद साल 2018 वर्ल्ड कप में अलीरेजा ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पेनल्टी रोककर खूब सुर्खियां बटोरीं।

इस बीच, अलीरेजा घर लौटे। पिता के साथ रिश्ते ठीक किए। अलीरेजा ने बताया, ‘‘उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने उन्हें गर्व महसूस कराया है और उन्हें अफसोस है कि उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। वह एक भावुक पल था, लेकिन जिंदगी में आपको कुछ कड़े फैसले लेने पड़ते हैं।’’ कुछ इसी तरह रविवार 21 जून 2026 को अलीरेजा ने बिल्कुल सही फैसले लिए और बेल्जियम के फॉरवर्ड खिलाड़ियों को डरा दिया, शायद सपने में भी।

फीफा वर्ल्ड कप 2026 की चैंपियन टीम को 50 मिलियन यूएस डॉलर प्राइज मनी मिलेगी। वहीं इस सीजन किलियन एम्बाप्पे समेत सात ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी कुल कमाई भी इससे ज्यादा रकम की है। जबकि रोनाल्डो और मेसी की सैलरी में दो गुना अंतर है। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)



