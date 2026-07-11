सुपर-सब मिकेल मेरिनो के 88वें मिनट मे गोल की बदौलत स्पेन ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के क्वार्टर-फाइनल में बेल्जियम को 2-1 से हरा दिया। सेमीफइनल में स्पेन और फ्रांस के बीच मुकाबला होगा। पहले हाफ में फेबियन रुइज ने 30वें मिनट में स्पेन को 1-0 की बढ़त दिलाई।

इसके बाद चार्ल्स डी केटेलेयर ने 41वें मिनट में गोल करके स्कोर बराबर कर दिया। फिर मेरिनो ने गोल करके स्पेन को जीत दिलाई। स्पेन शानदार फॉर्म में है। वह पहले ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पुर्तगाल को ही हराकर बाहर कर चुका है। टूर्नामेंट में स्पेन के खिलाफ पहली बार गोल हुआ।

स्पेन के खिलाफ 650वें मिनट तक गोल नहीं हुआ

स्पेन के गोलकीपर उनाई साइमन ने फीफा वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड 650वें मिनट तक गोल नहीं होने दिया। स्पेन मार्च 2023 से लगातार 37 मैचों में हारा नहीं है। बेल्जियम को लगातार 18 मैच हारने के बाद जीत मिली। फैबियन रुइज ने 30 मिनट के बाद स्पेन को बढ़त दिला दी थी, लेकिन बेल्जियम ने इंटरवल से पहले वापसी की और इन-फॉर्म चार्ल्स डी केटेलेयर ने स्पेन के मजबूत डिफेंस को भेद दिया।

थिबॉट कोर्टोइस के चोटिल होने से बेल्जियम को हुआ नुकसान

दूसरे हाफ में दोनों टीमों ने शानदार शुरुआत की, लेकिन बेल्जियम की उम्मीदों को तब बड़ा झटका लगा जब गोलकीपर थिबॉट कोर्टोइस चोटिल होकर मैदान छोड़कर चले गए। उनके रिप्लेसमेंट लैमेंस दूसरा गोल रोक नहीं पाए। बेल्जियम को मैच से पहले झटका लगा। यूरी टिलेमान्स चोटिल होकर बाहर हो गए। उनका नाम शुरू में टीमशीट में था। उनकी जगह हैंस वानाकेन को लाया गया।

फीफा वर्ल्ड कप गोल्डन बूट की रेस में शामिल खिलाड़ी

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में गोल्डेन बूट की रेस में अर्जेंटीना के दिग्गज खिलाड़ी लियोनल मेसी और फ्रांस के स्टार खिलाड़ी किलियन एम्बाप्पे में कड़ी टक्कर है। नॉर्वे आर्लिंग हालैंड 7 गोल के साथ तीसरे नंबर पर हैं। पूरी खबर पढ़ें।