FIFA President Gianni Infantino Rushed To Qatar: कतर में 20 नवंबर 2022 से फुटबॉल (Football) का महाकुंभ शुरू होना है। इससे एक दिन पहले ही मेजबान देश कतर पर मैच फिक्सिंग का आरोप लगा है। अल खोर के अल बायत स्टेडियम में रविवार को फीफा विश्व कप 2022 के उद्घाटन मैच में कतर (Qatar) का सामना इक्वाडोर (Ecuador) से होगा। ब्रिटिश मिडिल ईस्ट सेंटर फॉर स्टडीज और रिसर्च (British Middle East Center For Studies And Research) के रीजनल डायरेक्टर (Regional Director) अमजद ताहा के मुताबिक, कतर ने इक्वाडोर के खिलाड़ियों को रिश्वत दी है। उधर, फीफा अध्यक्ष जियानी इनफैंटिनो (Gianni Infantino) कतर के बचाव में उतर आए।

अमजद ताहा (Amjad Taha) और अन्य अंदरुनी सूत्रों के अनुसार, ‘कतर ने टूर्नामेंट के शुरुआती मैच में इक्वाडोर के हार जाने के लिए उसके 8 खिलाड़ियों को 7.4 मिलियन डॉलर (करीब 60 करोड़ रुपए) की घूस दी है। अमजद ताहा का यह भी दावा कि कतर 1-0 से यह मैच जीतेगा और मैच का एकमात्र गोल दूसरे हॉफ में आएगा।’ इस बीच, फीफा (Fifa) ने विश्व कप (World Cup) टीमों को लिखा कि वे कतर में फुटबॉल पर ध्यान केंद्रित करें और खेल को वैचारिक या राजनीतिक लड़ाई में न घसीटने दें।

फीफा विश्व कप 2022 के शुरू होने की पूर्व संध्या पर जियानी इनफैंटिनो (Gianni Infantino) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस (Press Conference) में कहा, ‘आज मैं खुद को कतरी (कतर का रहने वाला) महसूस करता हूं। आज मैं खुद को अरबी (अरब देश में रहने वाला) महसूस करता हूं। आज मैं खुद को अफ्रीकी (अफ्रीका महाद्वीप में रहना वाला) महसूस करता हूं। आज मैं खुद को समलैंगिक (Gay) महसूस करता हूं। आज मैं खुद को दिव्यांग (Disabled) महसूस करता हूं। आज मैं खुद को एक प्रवासी श्रमिक (Migrant Worker) महसूस करता हूं। मुझे पता है कि भेदभाव किए जाने पर कैसा लगता है। मुझे धमकाया गया क्योंकि मेरे बाल लाल थे।’

FIFA President Gianni Infantino at news conference in Doha: “Today I feel Qatari. Today I feel Arab. Today I feel African. Today I feel gay. Today I feel disabled. Today I feel a migrant worker” pic.twitter.com/GozWBXd1Fd — Dan Roan (@danroan) November 19, 2022

फुटबॉल प्रेमियों को ‘अल्कोहल’ वाली बीयर पीने से बचना चाहिए: फीफा प्रमुख

फीफा अध्यक्ष जियानी इनफैंटिनो ने कतर के विश्व कप स्टेडियम (World Cup Stadium) में ‘अल्कोहल’ वाली बीयर (Beer) की बिक्री प्रतिबंधित करने के फैसले पर कहा कि यह दर्शकों के लिए महज थोड़ी सी असुविधा होगी। इनफैंटिनो ने कहा कि स्टेडियम में बीयर प्रतिबंध का फैसला कतर के अधिकारियों और फीफा द्वारा मिलकर किया गया था।

इनफैंटिनो ने कहा, ‘हमने अंत तक कोशिश की कि क्या यह संभव है। अगर एक दिन में तीन घंटे तक आप बीयर नहीं पी सकते तो भी आप जीवित रहेंगे। शायद यही कारण है कि फ्रांस, स्पेन और स्कॉटलैंड में स्टेडियम के भीतर अल्कोहल प्रतिबंधित है। शायद वे हमसे ज्यादा समझदार हैं।’ हालांकि, दर्शक ‘फीफा फैन फेस्टिवल’ में शाम को अल्कोहल वाली बीयर पी सकते हैं।

मेजबानी मिलने के बाद से ही हो रही कतर की आलोचना

दरअसल, मेजबानी मिलने के बाद से ही कतर की लगातार आलोचना हो रही है। मेजबान देश अनगिनत विवादों में उलझा हुआ है। इसमें विश्व कप आयोजन की बोली जीतने के लिए रिश्वत देने के आरोप भी शामिल हैं। टूर्नामेंट के दौरान स्टेडियम में एल्कोहल युक्त बीयर पर प्रतिबंध लगाने पर भी कतर की काफी आलोचना हुई है। आयोजकों पर दोहा में एक परेड के दौरान नकली पेड फैंस को बुलाने का भी आरोप लगाया गया है।