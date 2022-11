FIFA वर्ल्ड कप 2022 में कतर का इस्लाम हावी: अविवाहित जोड़ों को नहीं मिल रहे होटल, प्रार्थना पर भी पाबंदी

FIFA World Cup 2022, Qatar’s Restriction Controversy: कतर में समलैंगिकता अपराध है। यदि कोई समलैंगिक गतिविधि करता है तो उसे 7 साल तक की जेल हो सकती है। सार्वजनिक स्थल पर अश्लील इशारे करने पर 6 महीने की जेल हो सकती है।

FIFA World Cup 2022: फीफा विश्व कप के दौरान अपनी टीम को चीयर करते विभिन्न देशों के समर्थक। (सोर्स- ट्विटर)

पढें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram