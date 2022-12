FIFA World Cup: ब्राजील ने 68 साल बाद पहले हॉफ में दागे 4 गोल, क्वार्टर फाइनल में नेमार की टीम; क्रोएशिया से हार जापान का सफर खत्म

FIFA World Cup 2022, Brazil vs South Korea And Croatia vs Japan: क्रोएशिया के खिलाफ साउथ कोरिया की हार के साथ ही फीफा विश्व कप में एशियाई टीमों का अभियान समाप्त हो गया।

FIFA World Cup 2022, Brazil vs South Korea: कतर की राजधानी दोहा स्थित स्टेडियम 974 में दक्षिण कोरिया के खिलाफ प्री-क्वार्टर फाइनल मैच के दौरान ब्राजील के दूसरे गोल के बाद साथियों लुकास पक्वेटा, राफिन्हा और विनीसियस जूनियर के साथ जश्न मनाते हुए नेमार (दाएं)। (सोर्स- एपी)

पढें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram