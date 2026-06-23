FIFA वर्ल्ड कप में कई महान खिलाड़ियों ने अपने गोलों से इतिहास रचा है। 22 जून 2026 की देर रात (भारतीय समयानुसार) लियोनल मेसी ने इतिहास रचा। लियोनल मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर बनें। हालांकि, टूर्नामेंट के एक संस्करण में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड पिछले 68 साल से बरकरार है।

इस रिकॉर्ड को रोनाल्डो, लियोनल मेसी और किलियन एम्बाप्पे जैसे दिग्गज भी नहीं तोड़ पाए हैं। फ्रांस के जस्ट फोंटेन ने 1958 वर्ल्ड कप में 13 गोल कर यह उपलब्धि अपने नाम की थी। यह रिकॉर्ड अब तक कायम है। फीफा विश्व कप के किसी एक संस्करण में सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉलरों की सूची में सैंडोर कोकसिस, गर्ड मुलर, रोनाल्डो, मेसी और एम्बाप्पे जैसे बड़े नाम शामिल हैं।

एक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी

रैंक फुटबॉलर विश्व कप संस्करण गोलों की संख्या 1 जस्ट फोंटेन 1958 13 गोल 2 सैंडोर कोक्सिस 1954 11 गोल 3 गर्ड मुलर 1970 10 गोल 4 एडेमिर डी मेनेजेस 1950 09 गोल 4 यूसेबियो 1966 09 गोल 6 किलियन एम्बाप्पे 2022 08 गोल 6 रोनाल्डो 2002 08 गोल 6 गुइलेर्मो स्टैबिले 1930 08 गोल 9 जैरजिन्हो 1970 07 गोल 9 ग्रेजगोर्ज लाटो 1974 07 गोल 9 लियोनल मेसी 2022 07 गोल

Just Fontaine: जस्ट फोंटेन ने 1958 में स्वीडन में अपना पहला फुटबॉल विश्व कप खेला। तब वह 24 साल के थे। उन्होंने उस विश्व कप में 6 मैच में 13 गोल किये। वह 540 मिनट खेले। हर मैच में औसतन 2.17 गोल किये। औसतन हर 42 मिनट में एक गोल किया। फ्रांस को तीसरा स्थान दिलाने में मदद की।

Sandor Kocsis: सैंडोर कोक्सिस ने 1954 में स्विट्जरलैंड में अपना फुटबॉल विश्व कप खेला। तब उनकी उम्र 24 साल थी। सैंडोर ने उस विश्व कप में 05 मैच में 11 गोल किये। वह 480 मिनट खेले। हर मैच में औसतन 2.20 गोल किये। औसतन हर 44 मिनट में एक गोल किया। हंगरी को रनर-अप (दूसरे स्थान पर) रहने में मदद की।

Gerd Muller: गर्ड मुलर ने 1970 में मैक्सिको में अपना फुटबॉल विश्व कप खेला था। तब उनकी उम्र 24 साल थी। गर्ड मुलर ने उस विश्व कप में 06 मैच में 10 गोल किये। वह 600 मिनट खेले। हर मैच में औसतन 1.67 गोल किये। औसतन हर 60 मिनट में एक गोल किया। वेस्ट जर्मनी को तीसरा स्थान दिलाने में मदद की।

Ademir de Menezes: एडेमिर डी मेनेजेस ने 1950 में ब्राजील में अपना पहला फुटबॉल विश्व कप खेला था। तब उनकी उम्र 27 साल थी। एडेमिर डी मेनेजेस ने उस विश्व कप में 06 मैच में 09 गोल किये। वह 540 मिनट खेले। हर मैच में औसतन 1.50 गोल किये। औसतन हर 60 मिनट में एक गोल किया। ब्राजील को रनर-अप बनाने में मदद की।

Eusebio: यूसेबियो ने 1966 में इंग्लैंड में अपना पहला फुटबॉल विश्व कप खेला था। तब उनकी उम्र 24 साल थी। यूसेबियो ने उस विश्व कप में 06 मैच में 09 गोल किये। वह 540 मिनट खेले। हर मैच में औसतन 1.50 गोल किये। औसतन हर 60 मिनट में एक गोल किया। पुर्तगाल को तीसरा स्थान दिलाने में मदद की।

Kylian Mbappe: किलियन एम्बाप्पे ने 2022 में कतर में अपना दूसरा फुटबॉल विश्व कप खेला था। उस समय उनकी उम्र 23 साल थी। उस फीफा विश्व कप में किलियन एम्बाप्पे ने सात मैच में आठ गोल किये। वह पूरे टूर्नामेंट में 597 मिनट खेले। हर मैच में औसतन 1.14 गोल किये। औसतन हर 75 मिनट में एक गोल किये। फ्रांस को उप विजेता (रनर-अप) बनाने में मदद की।

Ronaldo: रोनाल्डो ने 2002 में कोरिया/जापान में अपना तीसरा फुटबॉल विश्व कप खेला था। उस समय उनकी उम्र 25 साल थी। रोनाल्डो ने उस विश्व कप में सात मैच में 8 गोल किये थे। वह पूरे टूर्नामेंट में कुल 552 मिनट खेले। हर मैच में औसतन 1.14 गोल किये। औसतन हर 75 मिनट में एक गोल किया। ब्राजील को चैंपियन बनाने में मदद की।

Guillermo Stabile: गिलेर्मो स्टाबिले ने 1930 में उरुग्वे में अपना पहला फुटबॉल विश्व कप खेला था। उस समय उनकी उम्र 25 साल थी। गिलेर्मो स्टाबिले ने उस विश्व कप में चार मैच खेले और कुल आठ गोल किये। वह पूरे टूर्नामेंट में 360 मिनट खेले। हर मैच में औसतन 2.00 गोल किये। औसतन हर 45 मिनट में एक गोल किया। अर्जेंटीना को उप विजेता (रनर-अप) बनाने में मदद की।

Jairzinho: जैरजिन्हो ने 1970 में मैक्सिको में अपना दूसरा फुटबॉल विश्व कप खेला था। उस समय उनकी उम्र 25 साल थी। जैरजिन्हो ने उस फुटबॉल विश्व कप में छह मैच में सात गोल किये। वह पूरे टूर्नामेंट में 530 मिनट खेले। हर मैच में औसतन 1.17 गोल किये। औसतन हर 76 मिनट में एक गोल किया। ब्राजील को चैंपियन बनाने में मदद की।

Grzegorz Lato: ग्रेजगोर्ज लाटो ने 1974 में जर्मनी में अपना पहला फुटबॉल विश्व कप खेला था। उस समय उनकी उम्र में 24 साल थी। ग्रेजगोर्ज लाटो ने उस फीफा वर्ल्ड कप में सात मैच में सात गोल किये। वह पूरे टूर्नामेंट में 630 मिनट खेले। हर मैच में औसतन 1.00 गोल किया। औसतन हर 90 मिनट में एक गोल किया। पोलैंड को तीसरे स्थान तक पहुंचाने में मदद की।

Lionel Messi: लियोनेल मेसी ने 2022 में कतर में अपना पांचवां फुटबॉल विश्व कप खेला था। उस समय उनकी उम्र में 35 साल थी। लियोनल मेसी ने उस फीफा वर्ल्ड कप में सात मैच में सात गोल किये। वह पूरे टूर्नामेंट में 690 मिनट खेले। हर मैच में औसतन 1.00 गोल किया। औसतन हर 99 मिनट में एक गोल किया। अर्जेंटीना को चैंपियन बनाने में मदद की।

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