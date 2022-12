FIFA World Cup: क्रिस्टियानो रोनाल्डो और पेले को पछाड़ लियोनेल मेसी के बराबर पहुंचे किलियन एमबाप्पे, पोलैंड को हरा फ्रांस क्वार्टर फाइनल में

FIFA World Cup 2022, Frande’s Kylian Mbappe World Record: किलियन एमबाप्पे 24 साल से कम उम्र में फीफा विश्व कप में 8 गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। एमबाप्पे के फीफा वर्ल्ड कप में 9 गोल हो गए हैं।

लियोनेल मेसी, पेले के साथ किलियन एमबाप्पे और क्रिस्टियानो रोनाल्डो। (सोर्स- ट्विटर)

