फीफा वर्ल्ड कप 2026 में रविवार (5 जुलाई) को फ्रांस ने पराग्वे को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। किलियन एम्बाप्पे ने पेनल्टी में गोल करके गोल्डन बूट की रेस में अर्जेंटीना के स्टार खिलाड़ी लियोनल मेसी की बराबरी कर ली। उन्होंने 70वें मिनट में गोल किया। उन्होंने वर्ल्ड कप में 19वां गोल किया। फ्रांस ने लगातार चौथी बार क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई।

वीडियो रिव्यू के बाद डिएगो गोमेज को ट्रिपिंग के लिए बुलाए जाने पर एम्बाप्पे को पेनल्टी मिली। फिर उन्होंने 19 वर्ल्ड कप मैचों में अपना 19वां गोल किया, जो अर्जेंटीना के करियर रिकॉर्ड होल्डर लियोनेल मेसी से एक गोल पीछे है। एम्बाप्पे और मेसी दोनों इस टूर्नामेंट में सात-सात गोल करके गोल्डन बूट की रेस में टॉप पर हैं।

एम्बाप्पे ने कतर में गोल्डन बूट जीता

एम्बाप्पे ने चार साल पहले कतर में गोल्डन बूट अवॉर्ड जीता था, लेकिन फाइनल में मेसी की अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा दिया। वह अब तीन वर्ल्ड कप के नॉकआउट स्टेज में कम से कम तीन गोल करने वाले अकेले खिलाड़ी हैं। पैराग्वे ने सोमवार को पेनल्टी शूटआउट में जर्मनी को हराया था।

फ्रांस ने 5 मुकाबले जीते

यह इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा उलटफेर था, लेकिन ला अल्बिरोजा की कड़ी मेहनत के बाद फ्रांस आगे बढ़ गया। 2018 में क्रोशिया को हराकर खिताब जीतने के बाद फ्रांस 2022 के फाइनल में अर्जेंटीना से पेनल्टी किक में हार गया था। फ्रांस इस साल के टूर्नामेंट में 5-0 से आगे हैं। उसने 14 गोल किए हैं और उसके खिलाफ 2 गोल हुए हैं।

आत्मघाती गोल के बाद भी मिस्र जीता

पहली बार फीफा विश्व कप नॉकआउट मुकाबला खेलते हुए आत्मघाती गोल के बाद भी मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया के पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हरा दिया। इसके साथ ही उसका 92 साल का इंतजार खत्म हो गया। वह पहली बार 1932 में विश्व कप खेला था और पहली बार राउंड ऑफ-16 में पहुंचा। जीत के बाद मोहम्मद सालाह भावुक हो गए। उनकी आखों से आंसू छलक आए। पूरी खबर पढ़ें।