Fifa World Cup 2022: गक्पो और क्लासेन के गोल से नीदरलैंड ने सेनेगल को हराया; उधर, 64 साल बाद वेल्स ने दागा गोल

Fifa World Cup 2022, Netherlands Vs Senegal: अफ्रीकी टीम सेनेगल ने अग्रिम पंक्ति के दिग्गज सादियो माने की गैरमौजूदगी में शानदार लय में चल रही नीदरलैंड को शुरुआती 83 मिनट तक रोके रखा।

FIFA WORLD CUP 2022: फुटबॉल विश्व कप 2022 में सेनेगल के खिलाफ गोल करने के बाद टीम के साथियों के साथ जश्न मनाते नीदरलैंड के डेवी क्लासेन (14 नंबर की जर्सी में)। ग्रुप ए का यह मुकाबला कतर की राजधानी दोहा स्थित अल थुमामा स्टेडियम में सोमवार 21 नवंबर, 2022 की देर रात खेला गया। (सोर्स- एपी)

