FIFA World Cup: फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराया, 24 साल बाद विश्व कप फाइनल में पहुंचने वाला पहला डिफेंडिंग चैंपियन बना; अब अर्जेंटीना से होगी भिड़ंत

FIFA World Cup 2022, France vs Morocco: फ्रांस ने पिछले 7 फुटबॉल विश्व कप में चौथी बार फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। इस दौरान अन्य कोई भी टीम ज्यादा से ज्यादा 2 बार ही फाइनल में जगह बना पाई।

फीफा विश्व कप 2022 के फाइनल में फ्रांस और अर्जेंटीना की भिड़ंत होगी। (सोर्स- ट्विटर/@brfootball)

