FIFA World Cup: इंग्लैंड ने विश्व कप में दर्ज की अपनी दूसरी सबसे बड़ी जीत, पहली बार 4 गोल के अंतर से हारा ईरान

Fifa World Cup 2022, England vs Iran: फुटबॉल विश्व कप में इससे पहले ईरान को 1978 में पेरू और नीदरलैंड्स के खिलाफ 3-3 गोल के अंतर से हार झेलनी पड़ी थी। तब ईरान को पेरू ने 4-1 और नीदरलैंड्स ने 3-0 से हराया था।

फीफा वर्ल्ड कप 2022 के दूसरे मैच में इंग्लैंड ने ईरान को 6-2 से हराया। (सोर्स- ट्विटर/@EnglandFootball)

