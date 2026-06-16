फुटबॉल जगत में आज रोनाल्डो का नाम आता है तो पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो याद आते हैं। हालांकि, दुनिया के सबसे ज्यादा 973 गोल करने वाले इस दिग्गज खिलाड़ी से पहले भी रोनाल्डो था। ‘एल फेनोमेनो’ नाम से मशहूर ब्राजील के इस खिलाड़ी का भी फुटबॉल जगत में डंका बजा था। रोनाल्डो लुइस नाजारियो डी लीमा स्ट्राइकर के तौर पर खेलते थे। वह तीन बार फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर अवॉर्ड और दो बार बैलन डी’ओर अवॉर्ड जीते।

रोनाल्डो ने अपना करियर ब्राजील के क्रूजेरो से शुरू किया। फिर वे यूरोप चले गए, जहां उन्होंने पीएसवी, बार्सिलोना, इंटर मिलान और रियल मैड्रिड जैसे बड़े क्लबों का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने दो बार वर्ल्ड ट्रांसफर रिकॉर्ड तोड़ा। 23 साल की उम्र तक उन्होंने 200 से ज्यादा गोल किए थे। घुटने की गंभीर चोटों की वजह से वे लगभग तीन साल तक फुटबॉल नहीं खेल पाए। चोट से जूझते हुए उन्होंने 2011 में संन्यास ले लिया।

फुटबॉल — लीजेंड प्रोफ़ाइल रोनाल्डो नज़ारियो: करियर प्रोफ़ाइल 280 क्लब करियर गोल

384 मैचों में 62 अंतरराष्ट्रीय गोल

98 मैचों में 2× FIFA विश्व कप

विजेता (1994, 2002) करियर सारांश क्लब करियर राष्ट्रीय करियर पुरस्कार व्यक्तिगत जानकारी पूरा नाम रोनाल्डो लुइस नज़ारियो डि लीमा जन्म तिथि 18 सितंबर 1976 जन्म स्थान इटागुई, ब्राज़ील लंबाई 1.83 मी (6 फ़ीट 0 इंच) पोज़िशन स्ट्राइकर Youth करियर साओ क्रिस्टोवाओ (1990–93) 7 क्लब

(करियर में) 384 कुल क्लब मैच 280 कुल क्लब गोल क्लब करियर — साल दर साल साल टीम मैच गोल 1993–1994 क्रूज़ेइरो 34 34 1994–1996 पीएसवी 46 42 1996–1997 बार्सिलोना 37 34 1997–2002 इंटर मिलान 68 49 2002–2007 रियल मैड्रिड 127 83 2007–2008 एसी मिलान 20 9 2009–2011 कोरिंथियंस 52 29 कुल (Total) 384 280 ब्राज़ील के लिए अंतरराष्ट्रीय करियर Youth Levels 1993 ब्राज़ील U17 1993–95 ब्राज़ील U20 1994–11 ब्राज़ील (सीनियर) सीनियर टीम — पूरा रिकॉर्ड 17 वर्ष

(1994–2011) 98 कुल मैच (Caps) 62 कुल गोल पुरस्कार और पदक — ब्राज़ील के लिए (Men’s Football) 1st FIFA विश्व कप 1994 संयुक्त राज्य अमेरिका Winner 1st FIFA विश्व कप 2002 कोरिया/जापान Winner 2nd FIFA विश्व कप 1998 फ़्रांस Runner-up 1st FIFA कन्फेडरेशन्स कप 1997 सऊदी अरब Winner 1st कोपा अमेरिका 1997 बोलीविया Winner 1st कोपा अमेरिका 1999 पैराग्वे Winner 3rd ओलंपिक खेल (टीम) 1996 अटलांटा Bronze Jansatta InfoGenIE

1998 फीफा वर्ल्ड कप में रोनाल्डो का डंका बजा

रोनाल्डो ने 1994 में ब्राजील के लिए डेब्यू किया था। सिर्फ 17 साल की उम्र में वह 1994 फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा थे, लेकिन वह खेले नहीं। 1998 फीफा वर्ल्ड कप तक रोनाल्डो को दुनिया का सबसे अच्छा खिलाड़ी माना जाने लगा था। उन्होंने चार गोल करके ब्राजील को फ़्रांस के खिलाफ फाइनल में पहुंचाया।

फाइनल से पहले दौरे पड़े

फाइनल से कुछ घंटे पहले रोनाल्डो को दौरे पड़े। मैच शुरू में उन्हें लाइनअप से बाहर कर दिया गया था। मैच से ठीक पहले उन्होंने कहा कि वह ठीक महसूस कर रहे हैं और उन्हें वापस टीम में शामिल कर लिया गया। उन्होंने खराब प्रदर्शन किया और ब्राजील 3-0 से हार गया। इसके बावजूद उन्हें टूर्नामेंट का सबसे अच्छा खिलाड़ी चुना गया।

2002 फीफा वर्ल्ड कप में शानदार गोल्डन बूट

घुटने की चोटों के बाद लगा कि रोनाल्डो का करियर खत्म हो गया है। उन्होंने 2002 फीफा वर्ल्ड कप में शानदार वापसी की। उन्होंने ब्राजील को जीत दिलाई। आठ गोल करके गोल्डन बूट जीता। जर्मनी के खिलाफ फाइनल में उन्होंने 2-0 की जीत में दोनों गोल किए। इस जीत को उनके लिए एक बड़ी जीत के तौर पर देखा गया। अपनी जबरदस्त वापसी के लिए उन्होंने अपना तीसरा फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ़ द ईयर अवॉर्ड जीता।

वर्ल्ड कप में 15 गोल

2006 फीफा वर्ल्ड कप में रोनाल्डो ने अपना 15वां वर्ल्ड कप गोल किया। इससे वह उस समय टूर्नामेंट के ऑल-टाइम टॉप स्कोरर बन गए। यह रिकॉर्ड बाद में मिरोस्लाव क्लोस ने तोड़ा। रोनाल्डो ने 2011 में इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास ले लिया। उन्होंने ब्राजील के लिए 62 गोल किए, जिससे वह देश के तीसरे सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए।

फुटसल खेलते रोनाल्डो

12 साल की उम्र में रोनाल्डो एक फुटसल (एक तरह का इनडोर फुटबॉल) टीम से जुड़े। अपने पहले सीजन में उन्होंने रिकॉर्ड 166 गोल किए। फुटसल रोनाल्डो का पहला प्यार था और इससे उन्हें कौशल बेहतर बनाने में मदद मिली। ब्राजील के एक मशहूर पूर्व खिलाड़ी जैरजिन्हो ने रोनाल्डो को खेलते हुए देखा और उनकी प्रतिभा को पहचाना। उन्होंने 16 साल के रोनाल्डो को क्लब क्रूजेरो में शामिल होने में मदद की।

क्रूजेरो में छाए रोनाल्डो

रोनाल्डो जल्द ही क्रूजेरो में छा गए। पहले ही साल में उन्होंने अपना प्रोफेशनल डेब्यू किया। उन्होंने दो सीजन में 47 मैच में 44 गोल किए। उन्होंने क्रूजेरो को 1993 में कोपा डो ब्रासिल और 1994 में स्टेट चैंपियनशिप जीतने में मदद की। उनके शानदार प्रदर्शन ने बड़े यूरोपियन क्लबों का ध्यान खींचा।

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