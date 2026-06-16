फुटबॉल जगत में आज रोनाल्डो का नाम आता है तो पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो याद आते हैं। हालांकि, दुनिया के सबसे ज्यादा 973 गोल करने वाले इस दिग्गज खिलाड़ी से पहले भी रोनाल्डो था। ‘एल फेनोमेनो’ नाम से मशहूर ब्राजील के इस खिलाड़ी का भी फुटबॉल जगत में डंका बजा था। रोनाल्डो लुइस नाजारियो डी लीमा स्ट्राइकर के तौर पर खेलते थे। वह तीन बार फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर अवॉर्ड और दो बार बैलन डी’ओर अवॉर्ड जीते।
रोनाल्डो ने अपना करियर ब्राजील के क्रूजेरो से शुरू किया। फिर वे यूरोप चले गए, जहां उन्होंने पीएसवी, बार्सिलोना, इंटर मिलान और रियल मैड्रिड जैसे बड़े क्लबों का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने दो बार वर्ल्ड ट्रांसफर रिकॉर्ड तोड़ा। 23 साल की उम्र तक उन्होंने 200 से ज्यादा गोल किए थे। घुटने की गंभीर चोटों की वजह से वे लगभग तीन साल तक फुटबॉल नहीं खेल पाए। चोट से जूझते हुए उन्होंने 2011 में संन्यास ले लिया।
384 मैचों में
98 मैचों में
विजेता (1994, 2002)
(करियर में)
|साल
|टीम
|मैच
|गोल
|1993–1994
|क्रूज़ेइरो
|34
|34
|1994–1996
|पीएसवी
|46
|42
|1996–1997
|बार्सिलोना
|37
|34
|1997–2002
|इंटर मिलान
|68
|49
|2002–2007
|रियल मैड्रिड
|127
|83
|2007–2008
|एसी मिलान
|20
|9
|2009–2011
|कोरिंथियंस
|52
|29
|कुल (Total)
|384
|280
(1994–2011)
1998 फीफा वर्ल्ड कप में रोनाल्डो का डंका बजा
रोनाल्डो ने 1994 में ब्राजील के लिए डेब्यू किया था। सिर्फ 17 साल की उम्र में वह 1994 फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा थे, लेकिन वह खेले नहीं। 1998 फीफा वर्ल्ड कप तक रोनाल्डो को दुनिया का सबसे अच्छा खिलाड़ी माना जाने लगा था। उन्होंने चार गोल करके ब्राजील को फ़्रांस के खिलाफ फाइनल में पहुंचाया।
फाइनल से पहले दौरे पड़े
फाइनल से कुछ घंटे पहले रोनाल्डो को दौरे पड़े। मैच शुरू में उन्हें लाइनअप से बाहर कर दिया गया था। मैच से ठीक पहले उन्होंने कहा कि वह ठीक महसूस कर रहे हैं और उन्हें वापस टीम में शामिल कर लिया गया। उन्होंने खराब प्रदर्शन किया और ब्राजील 3-0 से हार गया। इसके बावजूद उन्हें टूर्नामेंट का सबसे अच्छा खिलाड़ी चुना गया।
2002 फीफा वर्ल्ड कप में शानदार गोल्डन बूट
घुटने की चोटों के बाद लगा कि रोनाल्डो का करियर खत्म हो गया है। उन्होंने 2002 फीफा वर्ल्ड कप में शानदार वापसी की। उन्होंने ब्राजील को जीत दिलाई। आठ गोल करके गोल्डन बूट जीता। जर्मनी के खिलाफ फाइनल में उन्होंने 2-0 की जीत में दोनों गोल किए। इस जीत को उनके लिए एक बड़ी जीत के तौर पर देखा गया। अपनी जबरदस्त वापसी के लिए उन्होंने अपना तीसरा फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ़ द ईयर अवॉर्ड जीता।
वर्ल्ड कप में 15 गोल
2006 फीफा वर्ल्ड कप में रोनाल्डो ने अपना 15वां वर्ल्ड कप गोल किया। इससे वह उस समय टूर्नामेंट के ऑल-टाइम टॉप स्कोरर बन गए। यह रिकॉर्ड बाद में मिरोस्लाव क्लोस ने तोड़ा। रोनाल्डो ने 2011 में इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास ले लिया। उन्होंने ब्राजील के लिए 62 गोल किए, जिससे वह देश के तीसरे सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए।
फुटसल खेलते रोनाल्डो
12 साल की उम्र में रोनाल्डो एक फुटसल (एक तरह का इनडोर फुटबॉल) टीम से जुड़े। अपने पहले सीजन में उन्होंने रिकॉर्ड 166 गोल किए। फुटसल रोनाल्डो का पहला प्यार था और इससे उन्हें कौशल बेहतर बनाने में मदद मिली। ब्राजील के एक मशहूर पूर्व खिलाड़ी जैरजिन्हो ने रोनाल्डो को खेलते हुए देखा और उनकी प्रतिभा को पहचाना। उन्होंने 16 साल के रोनाल्डो को क्लब क्रूजेरो में शामिल होने में मदद की।
क्रूजेरो में छाए रोनाल्डो
रोनाल्डो जल्द ही क्रूजेरो में छा गए। पहले ही साल में उन्होंने अपना प्रोफेशनल डेब्यू किया। उन्होंने दो सीजन में 47 मैच में 44 गोल किए। उन्होंने क्रूजेरो को 1993 में कोपा डो ब्रासिल और 1994 में स्टेट चैंपियनशिप जीतने में मदद की। उनके शानदार प्रदर्शन ने बड़े यूरोपियन क्लबों का ध्यान खींचा।
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