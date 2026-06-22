फीफा वर्ल्ड कप 2026 में ड्रॉ के साथ निराशाजनक शुरुआत करने वाली स्पेन की मजबूत टीम ने दूसरे मुकाबले में सऊदी अरब को 4-0 से करारी शिकस्त दी। वहीं पहले मैच में स्पेन को 0-0 से ड्रॉ पर रोकने वाली केप वर्दे ने उरुग्वे को भी जीतने नहीं दिया और मुकाबला 2-2 से ड्रॉ करवा लिया। जबकि दिन के दूसरे मुकाबले में ईरान की टीम ने बेल्जियम को गोलरहित ड्रॉ पर रोका।

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में 21 जून की रात ग्रुप एच के दो मुकाबले खेले गए। स्पेन की टीम इस ग्रुप में एक ड्रॉ और एक जीत के बाद 4 अंक लेकर पहले स्थान पर पहुंच चुकी है। वहीं दो ड्रॉ खेलने वाली उरुग्वे दूसरे (2 अंक) और केप वर्दे भी 2 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है। सऊदी अरब इस ग्रुप में एक हार और एक ड्रॉ के एक अंक के साथ चौथे स्थान पर है।

स्पेन बनाम सऊदी अरब मैच में क्या हुआ?

स्पेन के लिए इस मुकाबले में लामिन यमाल ने खाता खोला और 10वें मिनट में ही गोल दाग दिया था। उसके बाद माइकेल ओयरजबल ने 21वें और 24वें मिनट में गोल करते हुए सऊदी अरब को बैकफुट पर ला दिया। यही स्पेन के मजबूत स्ट्राइकर केप वर्दे और उनके स्टार गोलकीपर वोजिन्हा के आगे एक भी गोल नहीं कर पाए थे। इसके बाद 49वें मिनट में सऊदी अरब के अल्तमबक्ती ने अपने ही गोल में बॉल को भेजा और आत्मघाती गोल से स्पोन को चौथा अंक प्राप्त हुआ। अंत तक सऊदी अरब की टीम एक भी गोल नहीं कर पाई और मुकाबला 0-4 से हार गई।

केप वर्दे ने फिर दिखाया जज्बा

स्पेन को पहले मैच में छकाने वाली केप वर्दे की टीम ने दूसरे मुकाबले में भी कमाल का खेल दिखाया। मियामी में खेले गए इस मैच में केविन पीना के 21वें मिनट में गोल से केप वर्दे ने उरुग्वे पर लीड ले ली थी। उसके बाद 44वें मिनट में मैक्सी अराउजो के गोल से स्कोर 1-1 की बराबरी पर पहुंचा। फिर हाफ टाइम के अंत में दिए गए अतिरिक्त समय में अगस्तिन कनोबियो ने गोल दागा और उरुग्वे को 2-1 से बढ़त दिला दी। फिर दूसरे हाफ में अगले 16 मिनट तक केप वर्दे पिछड़ी रही। इसके बाद 61वें मिनट में वरेला ने गोल दागा और केप वर्दे को 2-2 की बराबरी पर ला दिया। इसके बाद दोनों टीमों के डिफेंस ने कमाल का खेल दिखाया और मैच 2-2 से ड्रॉ हो गया।

ईरान ने बेल्जियम को ड्रॉ पर रोका

ग्रुप जी के भी दो मैच होने थे जिसमें से पहला मुकाबला ईरान और बेल्जियम के बीच खेला गया। बेल्जियम और ईरान दोनों टीमों को इस ग्रुप से मौजूदा वर्ल्ड कप में पहली जीत का इंतजार है। ईरान के गोलकीपर अलीरेजा बेइरनवैंड ने शानदार खेल दिखाया और एक भी गोल नहीं होने दिया। जबकि बेल्जियम के थिबाउट कोर्टोइस ने भी बेहतरीन सेव करते हुए एक भी गोल अपने खिलाफ नहीं होने दिया।

66वें मिनट में बेल्जियम के नाथन एनगोय को रेड कार्ड मिला और इसके बाद टीम 10 खिलाड़ियों के साथ ही खेली। फिर भी टीम ने बेहतरीन खेल दिखाया। इस मैच के बाद ग्रुप जी में ईरान 2 अंक लेकर दूसरे और बेल्जियम 2 अंक लेकर तीसरे स्थान पर है। न्यूजीलैंड की टीम इस ग्रुप में एक जीत और एक ड्रॉ के बाद टॉप पर है।

FIFA World Cup 2026 Schedule: 39 दिन, 104 मैच, 48 टीमों के बीच जंग; भारत में कब, कहां देख पाएंगे लाइव मैच

FIFA World Cup 2026 Schedule: फीफा विश्व कप 2026 में 39 दिन तक कुल 104 मैच खेले जाएंगे। 48 टीमों के बीच महाकुंभ होगा। क्लिक करें और देखें पूरा शेड्यूल