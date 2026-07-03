फीफा वर्ल्ड कप 2026 में शुक्रवार (3 जून) को क्रोएशिया के खिलाफ 2-1 की रोमांचक जीत के साथ पुर्तगाल ने राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। इसके बाद दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो भावुक होकर रोते हुए देखे गए। उन्होंने अपने दिवंगत साथी डिओगो जोटा को उनकी 21 नंबर की जर्सी पहनकर श्रद्धांजलि दी।
अंतिम सीटी बजने के बाद जोटा की जर्सी पहने हुए भावुक रोनाल्डो ने आसमान की ओर इशारा किया। जोटा की पिछले साल स्पेन में एक सड़क दुर्घटना में 28 साल की उम्र में मौत हो गई थी। कुछ ही समय पहले ही पुर्तगाल दूसरी बार यूईएफ नेशंस लीग जीत था। इसमें जोटा की अहम भूमिका थी, जिससे टीम वर्ल्ड कप में अपनी जगह पक्की करने में सफल रही।
जोटा और उनके भाई आंद्रे सिल्वा की सड़क दुर्घटना में मौत
जोटा और उनके भाई आंद्रे सिल्वा पुर्तगाल के सेकंड डिवीजन में पेनाफएल के लिए खेलते थे। स्पेन से ब्रिटेन जाते वक्त आधी रात को उनकी लैम्बोर्गिनी सड़क से उतर गई और उसमें आग लग गई। उन्हें उत्तरी पुर्तगाल में उनके गृहनगर गोंडोमर में दफनाया गया।
स्पेन से मुकाबला
मुकाबले की बात करें तो पुर्तगाल ने रोमांचक मुकाबले में टोरंटो में क्रोशिया को हराया। 1-0 से पीछे होने के बाद रोनाल्डो और गोंजालो रामोस के गोल ने टीम को अगले राउंड में पहुंचा दिया, जहां उसका सामना स्पेन से होगा। 2018 के फाइनलिस्ट क्रोशिया ने 52वें मिनट में इवान पेरिसिक के गोल से बढ़त बना ली। फिर रोनाल्डो ने वर्ल्ड कप नॉकआउट में करियर का पहला गोल करके स्कोर बराबर किया।
रामोस ने पुर्तगाल को बढ़त दिलाई
पुर्तगाल के कोच रॉबर्टो मार्टिनेज ने इसके बाद चार बदलाव किए, जिसमें मिडफील्ड स्टार ब्रूनो फर्नांडीस और विटिना की जगह नए खिलाड़ी शामिल थे। 81वें मिनट में रोनाल्डो को सब्स्टीट्यूट किया गया, जब मैच अभी भी बराबरी पर था। सुपर-सब रामोस ने राफेल लेओ के क्रॉस पर हेडर से गोल करके पुर्तगाल को बढ़त दिला दी।
रोनाल्डो का तीसरा गोल
रोनाल्डो का यह टूर्नामेंट में तीसरा गोल था। इससे पहले उन्होंने ग्रुप स्टेज में उज्बेकिस्टान के खिलाफ दो गोल किए थे। यह पहली बार था जब पांच बार के बैलन डी’ओर विजेता को टूर्नामेंट में सब्स्टीट्यूट किया गया था। 1966 के बाद पहली बार पुर्तगाल ने 1-0 से पिछड़ने के बाद वर्ल्ड कप में नॉकआउट मैच जीता।
पुर्तगाल ने क्रोएशिया को हरा प्री क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह
क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने क्रोएशिया के खिलाफ राउंड ऑफ 32 मुकाबले में पेनल्टी को गोल में बदला। उनके इस गोल की मदद से पुर्तगाल ने क्रोशिया की 1-1 से बराबरी की। रामोस ने दूसरा गोल करके पुर्तगाल को प्री-क्वार्टर फाइनल में पहुंचाया। पूरी खबर पढ़ें।