ग्रुप A

टीमें मैच जीते ड्रॉ हारे गोल किये गोल खाए गोल अंतर पॉइंट्स

मैक्सिको 1 1 0 0 2 0 2 3

साउथ कोरिया 1 1 0 0 2 1 1 3

चेकिया 1 0 0 1 1 2 -1 0

साउथ अफ्रीका 1 0 0 1 0 2 -2 0

ग्रुप B

टीमें मैच जीते ड्रॉ हारे गोल किये गोल खाए गोल अंतर पॉइंट्स

स्विट्जरलैंड 1 0 1 0 1 1 0 1

कनाडा 1 0 1 0 1 1 0 1

कतर 1 0 1 0 1 1 0 1

बोस्निया एंड हर्जेगोविना 1 0 1 0 1 1 0 1

ग्रुप C

टीमें मैच जीते ड्रॉ हारे गोल किये गोल खाए गोल अंतर पॉइंट्स

स्कॉटलैंड 1 1 0 0 1 0 1 3

मोरक्को 1 0 1 0 1 1 0 1

ब्राजील 1 0 1 0 1 1 0 1

हैती 1 0 0 1 0 1 -1 0

ग्रुप D

टीमें मैच जीते ड्रॉ हारे गोल किये गोल खाए गोल अंतर पॉइंट्स

यूएसए 1 1 0 0 4 1 3 3

ऑस्ट्रेलिया 1 1 0 0 2 0 2 3

तुर्किए 1 0 0 1 0 2 -2 0

पैराग्वे 1 0 0 1 1 4 -3 0

ग्रुप E

टीमें मैच जीते ड्रॉ हारे गोल किये गोल खाए गोल अंतर पॉइंट्स

जर्मनी 1 1 0 0 7 1 6 3

कोत द आइवर 1 1 0 0 1 0 1 3

इक्वाडोर 1 0 0 1 0 1 -1 0

कराकाओ 1 0 0 1 1 7 -6 0

ग्रुप F

टीमें मैच जीते ड्रॉ हारे गोल किये गोल खाए गोल अंतर पॉइंट्स

स्वीडन 1 1 0 0 5 1 4 3

जापान 1 0 1 0 2 2 0 1

नीदरलैंड्स 1 0 1 0 2 2 0 1

ट्यूनीशिया 1 0 0 1 1 5 -4 0

ग्रुप G

टीमें मैच जीते ड्रॉ हारे गोल किये गोल खाए गोल अंतर पॉइंट्स

बेल्जियम 0 0 0 0 0 0 0 0 0

मिस्र 0 0 0 0 0 0 0 0

ईरान 0 0 0 0 0 0 0 0

न्यूजीलैंड 0 0 0 0 0 0 0 0

ग्रुप H

टीमें मैच जीते ड्रॉ हारे गोल किये गोल खाए गोल अंतर पॉइंट्स

स्पेन 0 0 0 0 0 0 0 0

काबो वर्दे 0 0 0 0 0 0 0 0

सऊदी अरब 0 0 0 0 0 0 0 0

उरुग्वे 0 0 0 0 0 0 0 0

ग्रुप I

टीमें मैच जीते ड्रॉ हारे गोल किये गोल खाए गोल अंतर पॉइंट्स

फ्रांस 0 0 0 0 0 0 0 0

सेनेगल 0 0 0 0 0 0 0 0

इराक 0 0 0 0 0 0 0 0

नॉर्वे 0 0 0 0 0 0 0 0

ग्रुप J

टीमें मैच जीते ड्रॉ हारे गोल किये गोल खाए गोल अंतर पॉइंट्स

अर्जेंटीना 0 0 0 0 0 0 0 0

अल्जीरिया 0 0 0 0 0 0 0 0

ऑस्ट्रिया 0 0 0 0 0 0 0 0

जॉर्डन 0 0 0 0 0 0 0 0

ग्रुप K

टीमें मैच जीते ड्रॉ हारे गोल किये गोल खाए गोल अंतर पॉइंट्स

पुर्तगाल 0 0 0 0 0 0 0 0

कांगो डीआर 0 0 0 0 0 0 0 0

उज्बेकिस्तान 0 0 0 0 0 0 0 0

कोलंबिया 0 0 0 0 0 0 0 0

ग्रुप L

टीमें मैच जीते ड्रॉ हारे गोल किये गोल खाए गोल अंतर पॉइंट्स

इंग्लैंड 0 0 0 0 0 0 0 0

क्रोएशिया 0 0 0 0 0 0 0 0

घाना 0 0 0 0 0 0 0 0