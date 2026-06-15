FIFA World Cup 2026 Points Table: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में ग्रुप स्टेज के मुकाबले जैसे-जैसे आगे बढ़ रहे हैं, वैसे-वैसे टीमों की तस्वीर साफ होने लगी है। ग्रुप एफ में स्वीडन ने अपने अभियान की धमाकेदार शुरुआत करते हुए ट्यूनीशिया को 5-1 से हराया। स्वीडन ने वर्ल्ड कप 2026 में अपने पहले ही मुकाबले में बता दिया कि वह सिर्फ हिस्सा लेने नहीं आया है।
ट्यूनीशिया के खिलाफ 5-1 की शानदार जीत के साथ विक्टर ग्योकेरेस, एलेक्जेंडर इसाक एंड कंपनी ने ग्रुप एफ की तस्वीर बदल दी। मैचडे-4 के बाद अब अंक तालिका में स्वीडन शीर्ष पर है, जबकि जापान और नीदरलैंड्स की बराबरी की टक्कर ने ग्रुप को और रोमांचक बना दिया है। टूर्नामेंट में गोलों में की बारिश भी जारी है।
फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 की ताजा अंक तालिका (15 जून की शाम 6:00 बजे तक अपडेट)
|ग्रुप A
|टीमें
|मैच
|जीते
|ड्रॉ
|हारे
|गोल किये
|गोल खाए
|गोल अंतर
|पॉइंट्स
|मैक्सिको
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|साउथ कोरिया
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|चेकिया
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|साउथ अफ्रीका
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|ग्रुप B
|टीमें
|मैच
|जीते
|ड्रॉ
|हारे
|गोल किये
|गोल खाए
|गोल अंतर
|पॉइंट्स
|स्विट्जरलैंड
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|कनाडा
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|कतर
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|बोस्निया एंड हर्जेगोविना
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|ग्रुप C
|टीमें
|मैच
|जीते
|ड्रॉ
|हारे
|गोल किये
|गोल खाए
|गोल अंतर
|पॉइंट्स
|स्कॉटलैंड
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|मोरक्को
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|ब्राजील
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|हैती
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|ग्रुप D
|टीमें
|मैच
|जीते
|ड्रॉ
|हारे
|गोल किये
|गोल खाए
|गोल अंतर
|पॉइंट्स
|यूएसए
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|3
|3
|ऑस्ट्रेलिया
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|तुर्किए
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|पैराग्वे
|1
|0
|0
|1
|1
|4
|-3
|0
|ग्रुप E
|टीमें
|मैच
|जीते
|ड्रॉ
|हारे
|गोल किये
|गोल खाए
|गोल अंतर
|पॉइंट्स
|जर्मनी
|1
|1
|0
|0
|7
|1
|6
|3
|कोत द आइवर
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|इक्वाडोर
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|कराकाओ
|1
|0
|0
|1
|1
|7
|-6
|0
|ग्रुप F
|टीमें
|मैच
|जीते
|ड्रॉ
|हारे
|गोल किये
|गोल खाए
|गोल अंतर
|पॉइंट्स
|स्वीडन
|1
|1
|0
|0
|5
|1
|4
|3
|जापान
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|नीदरलैंड्स
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|ट्यूनीशिया
|1
|0
|0
|1
|1
|5
|-4
|0
|ग्रुप G
|टीमें
|मैच
|जीते
|ड्रॉ
|हारे
|गोल किये
|गोल खाए
|गोल अंतर
|पॉइंट्स
|बेल्जियम 0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|मिस्र
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|ईरान
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|न्यूजीलैंड
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|ग्रुप H
|टीमें
|मैच
|जीते
|ड्रॉ
|हारे
|गोल किये
|गोल खाए
|गोल अंतर
|पॉइंट्स
|स्पेन
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|काबो वर्दे
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|सऊदी अरब
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|उरुग्वे
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|ग्रुप I
|टीमें
|मैच
|जीते
|ड्रॉ
|हारे
|गोल किये
|गोल खाए
|गोल अंतर
|पॉइंट्स
|फ्रांस
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|सेनेगल
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|इराक
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|नॉर्वे
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|ग्रुप J
|टीमें
|मैच
|जीते
|ड्रॉ
|हारे
|गोल किये
|गोल खाए
|गोल अंतर
|पॉइंट्स
|अर्जेंटीना
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|अल्जीरिया
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|ऑस्ट्रिया
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|जॉर्डन
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|ग्रुप K
|टीमें
|मैच
|जीते
|ड्रॉ
|हारे
|गोल किये
|गोल खाए
|गोल अंतर
|पॉइंट्स
|पुर्तगाल
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|कांगो डीआर
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|उज्बेकिस्तान
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|कोलंबिया
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|ग्रुप L
|टीमें
|मैच
|जीते
|ड्रॉ
|हारे
|गोल किये
|गोल खाए
|गोल अंतर
|पॉइंट्स
|इंग्लैंड
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|क्रोएशिया
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|घाना
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|पनामा
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
गोल करने वाले खिलाड़ी
- 12 मैचों में कुल 38 गोल किये गए है, यानी हर मैच में औसतन 3.17 गोल (14 जून, 2026 तक)।
- 2-2 गोल: काई हावर्ट्ज (जर्मनी), यासिन अयारी (स्वीडन), फोलारिन बालोगुन (अमेरिका)
- 1-1 गोल: नेस्टोरी इरानकुंडा (ऑस्ट्रेलिया), कॉनर मेटकाफ (ऑस्ट्रेलिया), जोवो लुकिच (बोस्निया और हर्जेगोविना), विनीसियस जूनियर (ब्राजील), काइल लारिन (कनाडा), लिवानो कोमेनेंसिया (कुराकाओ), लादिस्लाव क्रेजसी (चेक गणराज्य), नथानिएल ब्राउन (जर्मनी), जमाल मुसियाला (जर्मनी), फेलिक्स नमेचा (जर्मनी), निको श्लोटरबेक (जर्मनी), डेनिज़ उंडाव (जर्मनी), अमाद डियालो (आइवरी कोस्ट), दाइची कामाडा (जापान), केटो नाकामुरा (जापान), राउल जिमेनेज (मैक्सिको), जूलियन क्विनोनेस, इस्माइल सैबारी (मोरक्को), क्रिसेनसिओ समरविले (नीदरलैंड्स), वर्जिल वैन डिज्क (नीदरलैंड्स), मौरिसियो (पैराग्वे), जॉन मैकगिन (स्कॉटलैंड), ह्वांग इन-बेओम (साउथ कोरिया), ओह ह्योन-ग्यू (साउथ कोरिया), विक्टर ग्योकेरेस (स्वीडन), अलेक्जेंडर इसाक (स्वीडन), मटियास स्वानबर्ग (स्वीडन), ब्रेल एम्बोलो (स्विट्जरलैंड), उमर रेकिक (ट्यूनीशिया), जियोवानी रेना (यूएसए)।
- 1-1 ओन गोल (आत्मघाती गोल): पैराग्वे के डेमियन बोबाडिला (संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ) और स्विट्जरलैंड के मिरो मुहेम (कतर के खिलाफ)
टूर्नामेंट में जीत, हार और ड्रॉ से ग्रुप की रैंकिंग तय नहीं हो पाती तो टाई-ब्रेकिंग का यह तरीका अपनाया जाएगा।
- कुल गोल का अंतर: जिस टीम के किए गए गोल और खाए गए गोल के बीच का अंतर ज्यादा हो।
- कुल किये गए गोल: ग्रुप स्टेज में जिस टीम ने सबसे ज्यादा गोल किये हों।
- हेड-टू-हेड पॉइंट्स: जब रैंकिंग में बराबरी वाली टीमों का आपस में मुकाबला हुआ तो ग्रुप मैचों में सबसे ज्यादा पॉइंट्स।
- हेड-टू-हेड गोल का अंतर: जब रैंकिंग में बराबरी वाली टीमों का आपस में मुक़ाबला हुआ तो ग्रुप मैचों में किये गए/खाए गए गोल का सबसे ज्यादा अंतर।
- हेड-टू-हेड किये गए गोल: जब रैंकिंग में बराबरी वाली टीमों का आपस में मुकाबला हुआ तो ग्रुप मैचों में सबसे ज्यादा गोल।
- सबसे अच्छा टीम कंडक्ट स्कोर: एक ऐसा स्कोर जो टीम के खिलाड़ियों/स्टाफ को कार्ड मिलने पर कम हो जाता है।
- बेहतर फीफा पुरुष विश्व रैंकिंग: बेहतर इंटरनेशनल टीम रैंकिंग वाली टीम आगे बढ़ेगी। अगर टीमों की रैंकिंग एक जैसी हो तो रैंकिंग के पिछले वर्जन को देखा जाएगा।