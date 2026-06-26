FIFA World Cup 2026 Points Table: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में 60 मुकाबले हो चुके हैं, लेकिन अब तक राउंड ऑफ 32 की तस्वीर साफ नहीं हुई है। अर्जेंटीना (वर्ल्ड चैंपियन), ब्राजील (पांच बार की विजेता) और जर्मनी जैसी कई बड़ी टीमें अगले राउंड में पहुंच गईं हैं, लेकिन स्पेन, पुर्तगाल, इंग्लैंड और उरुग्वे जैसी टीमें ग्रुप स्टेज के अपने आखिरी मुकाबलों के नतीजों का इंतजार है। लीग स्टेज के मैच 12 जून से 28 जून तक चलेंगे। यहां FIFA वर्ल्ड कप 2026 की अपडेटेड पॉइंट्स टेबल और ग्रुप स्टैंडिंग दी गई हैं।

FIFA वर्ल्ड कप 2026: नॉकआउट क्वालिफिकेशन फॉर्मेट

48 टीमों वाले इस फॉर्मेट में 12 ग्रुप में से हर ग्रुप की शीर्ष दो टीमें राउंड ऑफ 32 के लिए क्वालिफाई करेंगी। इसके अलावा A से L तक के सभी ग्रुप में तीसरे स्थान पर रहने वाली आठ सबसे अच्छी टीमें भी राउंड ऑफ 32 के लिए क्वालिफाई करेंगी। तीसरे स्थान पर रहने वाली 12 टीमों में से बोस्निया-हर्जेगोविना, इक्वाडोर और स्वीडन ने अपनी जगह लगभग पक्की कर ली है।

राउंड 3 में FIFA वर्ल्ड कप 2026 पॉइंट्स टेबल (26 जून तक अपडेट)

ग्रुप A

रैंक टीम मैच खेले जीते ड्रॉ हारे गोल अंतर अंक 1 मैक्सिको 3 3 0 0 6 9 2 दक्षिण अफ्रीका 3 1 1 1 -1 4 3 दक्षिण कोरिया 3 1 0 2 -1 3 4 चेक गणराज्य 3 0 1 2 -4 1

ग्रुप B

रैंक टीम मैच खेले जीते ड्रॉ हारे गोल अंतर अंक 1 स्विट्जरलैंड 3 2 1 0 4 7 2 कनाडा 3 1 1 1 5 4 3 बोस्निया हर्जेगोविना 3 1 1 1 -1 4 4 कतर 3 0 1 2 -8 1

ग्रुप C

रैंक टीम मैच खेले जीते ड्रॉ हारे गोल अंतर अंक 1 ब्राजील 3 2 1 0 6 7 2 मोरक्को 3 2 1 0 3 7 3 स्कॉटलैंड 3 1 0 2 -3 3 4 हैती 3 0 0 3 -6 0

ग्रुप D

रैंक टीम मैच खेले जीते ड्रॉ हारे गोल अंतर अंक 1 संयुक्त राज्य अमेरिका 2 2 0 0 5 6 2 ऑस्ट्रेलिया 3 1 1 1 0 4 3 परागुआ 3 1 1 1 -2 4 4 तुर्की 2 0 0 2 -3 0

ग्रुप E

रैंक टीम मैच खेले जीते ड्रॉ हारे गोल अंतर अंक 1 जर्मनी 3 2 0 1 6 6 2 कोटे डी आइवर 3 2 0 1 2 6 3 इक्वाडोर 3 1 1 1 0 4 4 कुराकाओ 3 0 1 2 -8 1

ग्रुप F

रैंक टीम मैच खेले जीते ड्रॉ हारे गोल अंतर अंक 1 नीदरलैंड्स 3 2 1 0 6 7 2 जापान 3 1 2 0 4 5 3 स्वीडन 3 1 1 1 0 4 4 ट्यूनीशिया 3 0 0 3 -10 0

ग्रुप G

रैंक टीम मैच खेले जीते ड्रॉ हारे गोल अंतर अंक 1 मिस्र 2 1 1 0 2 4 2 ईरान 2 0 2 0 0 2 3 बेल्जियम 2 0 2 0 0 2 4 न्यूजीलैंड 2 0 1 1 -2 1

ग्रुप H

रैंक टीम मैच खेले जीते ड्रॉ हारे गोल अंतर अंक 1 स्पेन 2 1 1 0 4 4 2 उरुग्वे 2 0 2 0 0 2 3 केप वर्दे 2 0 2 0 0 2 4 सऊदी अरब 2 0 1 1 -4 1

ग्रुप I

रैंक टीम मैच खेले जीते ड्रॉ हारे गोल अंतर अंक 1 फ्रांस 2 2 0 0 5 6 2 नॉर्वे 2 2 0 0 4 6 3 सेनेगल 2 0 0 2 -3 0 4 इराक 2 0 0 2 -6 0

ग्रुप J

रैंक टीम मैच खेले जीते ड्रॉ हारे गोल अंतर अंक 1 अर्जेंटीना 2 2 0 0 5 6 2 ऑस्ट्रिया 2 1 0 1 0 3 3 अल्जीरिया 2 1 0 1 -2 3 4 जॉर्डन 2 0 0 2 -3 0

ग्रुप K

रैंक टीम मैच खेले जीते ड्रॉ हारे गोल अंतर अंक 1 कोलंबिया 2 2 0 0 3 6 2 पुर्तगाल 2 1 1 0 5 4 3 कांगो DR 2 0 1 1 -1 1 4 उज्बेकिस्तान 2 0 0 2 -7 0

ग्रुप L

रैंक टीम मैच खेले जीते ड्रॉ हारे गोल अंतर अंक 1 इंग्लैंड 2 1 1 0 2 4 2 घाना 2 1 1 0 1 4 3 क्रोएशिया 2 1 0 1 -1 3 4 पनामा 2 0 0 2 -2 0

FIFA वर्ल्ड कप 2026: राउंड 3 के मुख्य नतीजे और मैच

ग्रुप C: ब्राजील 3-0 स्कॉटलैंड

ब्राजील 3-0 स्कॉटलैंड ग्रुप F: नीदरलैंड्स 3-1 ट्यूनीशिया

नीदरलैंड्स 3-1 ट्यूनीशिया ग्रुप E: इक्वाडोर 2-1 जर्मनी

इक्वाडोर 2-1 जर्मनी ग्रुप D: तुर्की 3-2 यूनाइटेड स्टेट्स

तुर्की 3-2 यूनाइटेड स्टेट्स ग्रुप I: नॉर्वे बनाम फ्रांस

नॉर्वे बनाम फ्रांस ग्रुप H: उरुग्वे बनाम स्पेन

उरुग्वे बनाम स्पेन ग्रुप H: केप वर्दे बनाम सऊदी अरब

केप वर्दे बनाम सऊदी अरब ग्रुप G: न्यूजीलैंड बनाम बेल्जियम

न्यूजीलैंड बनाम बेल्जियम ग्रुप L: पनामा बनाम इंग्लैंड

पनामा बनाम इंग्लैंड ग्रुप L: क्रोएशिया बनाम घाना

क्रोएशिया बनाम घाना ग्रुप K: कोलंबिया बनाम पुर्तगाल

FIFA World Cup 2026 Round of 32: ब्राजील बनाम जापान, अर्जेंटीना को नॉकआउट में अपने प्रतिद्वंद्वी का इंतजार, यहां देखें शेड्यूल

FIFA World Cup 2026 Round of 32 Schedule: 29 जून से शुरू होने वाले मैचों के लिए क्वालिफाई करने वाली टीमों की लिस्ट, मुकाबलों का शेड्यूल और नॉकआउट ब्रैकेट जानने के लिए क्लिक करें।



