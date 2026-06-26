FIFA World Cup 2026 Points Table: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में 60 मुकाबले हो चुके हैं, लेकिन अब तक राउंड ऑफ 32 की तस्वीर साफ नहीं हुई है। अर्जेंटीना (वर्ल्ड चैंपियन), ब्राजील (पांच बार की विजेता) और जर्मनी जैसी कई बड़ी टीमें अगले राउंड में पहुंच गईं हैं, लेकिन स्पेन, पुर्तगाल, इंग्लैंड और उरुग्वे जैसी टीमें ग्रुप स्टेज के अपने आखिरी मुकाबलों के नतीजों का इंतजार है। लीग स्टेज के मैच 12 जून से 28 जून तक चलेंगे। यहां FIFA वर्ल्ड कप 2026 की अपडेटेड पॉइंट्स टेबल और ग्रुप स्टैंडिंग दी गई हैं।

FIFA वर्ल्ड कप 2026: नॉकआउट क्वालिफिकेशन फॉर्मेट

48 टीमों वाले इस फॉर्मेट में 12 ग्रुप में से हर ग्रुप की शीर्ष दो टीमें राउंड ऑफ 32 के लिए क्वालिफाई करेंगी। इसके अलावा A से L तक के सभी ग्रुप में तीसरे स्थान पर रहने वाली आठ सबसे अच्छी टीमें भी राउंड ऑफ 32 के लिए क्वालिफाई करेंगी। तीसरे स्थान पर रहने वाली 12 टीमों में से बोस्निया-हर्जेगोविना, इक्वाडोर और स्वीडन ने अपनी जगह लगभग पक्की कर ली है।

राउंड 3 में FIFA वर्ल्ड कप 2026 पॉइंट्स टेबल (26 जून तक अपडेट)

ग्रुप A

रैंकटीममैच खेलेजीतेड्रॉहारेगोल अंतरअंक
1मैक्सिको330069
2दक्षिण अफ्रीका3111-14
3दक्षिण कोरिया3102-13
4चेक गणराज्य3012-41

ग्रुप B

रैंकटीममैच खेलेजीतेड्रॉहारेगोल अंतरअंक
1स्विट्जरलैंड321047
2कनाडा311154
3बोस्निया हर्जेगोविना3111-14
4कतर3012-81

ग्रुप C

रैंकटीममैच खेलेजीतेड्रॉहारेगोल अंतरअंक
1ब्राजील321067
2मोरक्को321037
3स्कॉटलैंड3102-33
4हैती3003-60

ग्रुप D

रैंकटीममैच खेलेजीतेड्रॉहारेगोल अंतरअंक
1संयुक्त राज्य अमेरिका220056
2ऑस्ट्रेलिया311104
3परागुआ3111-24
4तुर्की2002-30

ग्रुप E

रैंकटीममैच खेलेजीतेड्रॉहारेगोल अंतरअंक
1जर्मनी320166
2कोटे डी आइवर320126
3इक्वाडोर311104
4कुराकाओ3012-81

ग्रुप F

रैंकटीममैच खेलेजीतेड्रॉहारेगोल अंतरअंक
1नीदरलैंड्स321067
2जापान312045
3स्वीडन311104
4ट्यूनीशिया3003-100

ग्रुप G

रैंकटीममैच खेलेजीतेड्रॉहारेगोल अंतरअंक
1मिस्र211024
2ईरान202002
3बेल्जियम202002
4न्यूजीलैंड2011-21

ग्रुप H

रैंकटीममैच खेलेजीतेड्रॉहारेगोल अंतरअंक
1स्पेन211044
2उरुग्वे202002
3केप वर्दे202002
4सऊदी अरब2011-41

ग्रुप I

रैंकटीममैच खेलेजीतेड्रॉहारेगोल अंतरअंक
1फ्रांस220056
2नॉर्वे220046
3सेनेगल2002-30
4इराक2002-60

ग्रुप J

रैंकटीममैच खेलेजीतेड्रॉहारेगोल अंतरअंक
1अर्जेंटीना220056
2ऑस्ट्रिया210103
3अल्जीरिया2101-23
4जॉर्डन2002-30

ग्रुप K

रैंकटीममैच खेलेजीतेड्रॉहारेगोल अंतरअंक
1कोलंबिया220036
2पुर्तगाल211054
3कांगो DR2011-11
4उज्बेकिस्तान2002-70

ग्रुप L

रैंकटीममैच खेलेजीतेड्रॉहारेगोल अंतरअंक
1इंग्लैंड211024
2घाना211014
3क्रोएशिया2101-13
4पनामा2002-20

FIFA वर्ल्ड कप 2026: राउंड 3 के मुख्य नतीजे और मैच

  • ग्रुप C: ब्राजील 3-0 स्कॉटलैंड
  • ग्रुप F: नीदरलैंड्स 3-1 ट्यूनीशिया
  • ग्रुप E: इक्वाडोर 2-1 जर्मनी
  • ग्रुप D: तुर्की 3-2 यूनाइटेड स्टेट्स
  • ग्रुप I: नॉर्वे बनाम फ्रांस
  • ग्रुप H: उरुग्वे बनाम स्पेन
  • ग्रुप H: केप वर्दे बनाम सऊदी अरब
  • ग्रुप G: न्यूजीलैंड बनाम बेल्जियम
  • ग्रुप L: पनामा बनाम इंग्लैंड
  • ग्रुप L: क्रोएशिया बनाम घाना
  • ग्रुप K: कोलंबिया बनाम पुर्तगाल

FIFA World Cup 2026 Round of 32: ब्राजील बनाम जापान, अर्जेंटीना को नॉकआउट में अपने प्रतिद्वंद्वी का इंतजार, यहां देखें शेड्यूल

FIFA World Cup 2026 Round of 32 Schedule: 29 जून से शुरू होने वाले मैचों के लिए क्वालिफाई करने वाली टीमों की लिस्ट, मुकाबलों का शेड्यूल और नॉकआउट ब्रैकेट जानने के लिए क्लिक करें।