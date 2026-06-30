फीफा वर्ल्ड कप 2026 के नॉकआउट राउंड की धमाकेदार शुरुआत हुई है। पहले दिन कनाडा की साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीत के बाद दूसरे दिन जर्मनी की हार से बड़ा उलटफेर हुआ और मुकाबले का अंत पेनल्टी शूटआउट से हुआ। इसके बाद दिन के तीसरे मैच में मोरक्को और नीदरलैंड्स के बीच में भी रोमांचक मुकाबला हुआ और इसका नतीजा भी पेनल्टी शूटआउट से निकला। यानी एक दिन में दो शूटआउट देखने को मिले।

नीदरलैंड्स और मोरक्को के बीच बेहतरीन मुकाबला देखने को मिला। 71 मिनट तक मैच में स्कोर 0-0 था। दोनों टीमों की तरफ से एक भी गोल नहीं हुआ था। उसके बाद नीदरलैंड्स के स्टार खिलाड़ी कोडी गैकपो जो बेहद दर्दनाक समय से गुजरते हुए अगले दिन ही फील्ड पर उतरे थे, उन्होंने गोल दागा और नीदरलैंड्स को 1-0 से बढ़त दिला दी। गैकपो की पत्नी का एक दिन पहले ही गर्भपात हुआ था और उनके बच्चे का दुनिया में आने से पहले ही निधन हो गया था।

इस्सा ने अंतिम समय पर गोल से मोरक्को को बचाया

90 मिनट तक स्कोर 1-0 था और नीदरलैंड्स की टीम जीत की तरफ बढ़ती दिख रही थी। अचानक स्टॉपेज टाइम में इस्सा डियोप ने मोरक्को की किस्मत बदल दी। 90+1 मिनट में इस्सा ने गोल दागा और फिर यह मैच पेनल्टी शूटआउट में चला गया। यह राउंड ऑफ 32 के दूसरे दिन का दूसरा पेनल्टी शूटआउट था।

इस मुकाबले के पेनल्टी शूटआउट में मोरक्को की शुरुआत अच्छी नहीं थी और पहली किक मोरक्को के रहीमी ने मिस कर दी। उसके बाद नीदरलैंड्स के स्ट्राइकर्स ने तीन किक मिस कर दीं। मोरक्को ने पहली मिस किक के बाद सिर्फ एक किक मिस की और मुकाबला 3-2 से पेनल्टी शूटआउट में जीत लिया। मोरक्को की प्री-क्वार्टरफाइनल (राउंड ऑफ 16) में 4 जून को कनाडा से भिड़ंत होगी। जबकि दुर्भाग्यशाली रही नीदरलैंड्स की टीम को बाहर होना पड़ा।

चार बार की चैंपियन जर्मनी फीफा विश्व कप से बाहर, ब्राजील रोमांचक मुकाबले के बाद राउंड ऑफ 16 में पहुंची

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 32 में दूसरे दिन बड़ा उलटफेर हुआ। पराग्वे ने चार बार की चैंपियन जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 3-4 से हराकर सभी को हैरान कर दिया। वहीं जापान ने ब्राजील को कांटे की टक्कर दी और अंत में जीत 1-2 से ब्राजील को मिली। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर



