फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में बुधवार को इंग्लैंड ने कांगो को 2-1 से हराया और राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली। इस मुकाबले में बढ़त कांगो ने बनाई थी और सभी इंग्लिश फैंस की टेंशन बढ़ा दी थी। इसके बाद हैरी केन ने अपना जलवा दिखाया और 75वें व 86वें मिनट में गोल करते हुए इंग्लैंड को विजयी लीड दिलाई। अब प्री-क्वार्टरफाइनल में इंग्लैंड का सामना 6 जुलाई को मेक्सिको के साथ होगा।

कांगे के लिए ब्रायन सिपेंगा ने मैच के 7वें मिनट में ही कांगे के लिए ऐतहासिक गोल दागा था। फिर इंग्लैंड की टीम ने पहले हाफ में जद्दोजहद की लेकिन गोल नहीं कर पाए। दूसरे हाफ का भी आधा समय बीत चुका था और इंग्लिश टीम के फैंस का तनाव बढ़ रहा था। इस दौरान जूड बेलिंगहम और मार्कस रशफोर्ड की कोशिशें नाकाम हुईं। कांगो के गोलकीपर लियोनेल मपासी ने बेहतरीन खेल दिखाया और इंग्लैंड के स्ट्राइकर्स को खूब छकाया।

हैरी केन के जादू से जीता इंग्लैंड

पहली बार फीफा वर्ल्ड कप के नॉकआउट में पहुंची कांगो की टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। पहले 10 मिनट के अंदर ब्रायन के गोल ने उन्हें फ्रंटफुट पर ला दिया था। इसके बाद बिसाका और योने विसा ने कई बेहतरीन प्रयास किए। गोलकीपर मपासी ने गेंद को अपने गोल पोस्ट तक नहीं जाने दिया। फिर दूसरे हाफ के आधे टाइम के बाद इंग्लैंड के दिग्गज हैरी केन का जादू देखने को मिला।

हैरी केन ने 75वें मिनट में अपना और इंग्लैंड के लिए इस मैच का पहला गोल दागा और 68 मिनट के इंतजार के बाद स्कोर को 1-1 किया। फिर इस गोल के 11 मिनट बाद ही उन्हें एक और मौका मिला, फिर 86वें मिनट में केन ने अपना दूसरा गोल किया। इसी के साथ अंत में इंग्लैंड ने 2-1 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। अब मेक्सिको से उसकी तगड़ी भिड़ंत अगले राउंड में होनी है। मेक्सिको की टीम इक्वाडोर को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में पहुंची है।

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