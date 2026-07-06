नॉर्वे के स्ट्राइकर अर्लिंग हालैंड ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 गोल्डन बूट की रेस में फ्रांस के दिग्गज किलियन एम्बाप्पे और अर्जेंटीना के लियोनल मेसी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। उन्होंने दो गोल करके ब्राजील को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया और नॉर्वे ने राउंड ऑफ 16 का अहम मैच 2-1 से जीत लिया। उन्होंने 79वें और 90वें मिनट में गोल किए। हालैंड के अब 7 गोल हो गए हैं, जो एम्बाप्पे और मेसी के बराबर है।

एम्बाप्पे 7 गोल और 2 असिस्ट के साथ फीफा वर्ल्ड कप 2026 में गोल्डन बूट की रेस में सबसे ऊपर हैं, जबकि हालैंड और मेसी दोनों के 7 गोल और 0 असिस्ट हैं। नॉर्वे के खिलाड़ी अभी तीसरे नंबर पर हैं क्योंकि मेसी ने कम मिनट में ज्यादा गोल किए हैं। इंग्लैंड के हैरी केन 5 गोल और 0 असिस्ट के साथ चौथे नंबर पर हैं, जबकि फ्रांस के ओस्मान डेम्बेले, स्पेन के मिकेल ओयारजाबल, ब्राजील के विनीसियस जूनियर और इस्माइला सार 4-4 गोल के साथ दूसरे नंबर पर हैं।

FIFA विश्व कप 2026 — शीर्ष गोलस्कोरर टूर्नामेंट के सर्वाधिक गोल व असिस्ट करने वाले खिलाड़ी शीर्ष गोलर्स 7 गोल संयुक्त शीर्ष 3 खिलाड़ी शीर्ष असिस्ट 2 3+ गोल 20 खिलाड़ी गोल सूची असिस्ट सूची शीर्ष गोलस्कोरर — FIFA विश्व कप 2026 1 किलियन एम्बाप्पे फ्रांस 7 1 लियोनेल मेसी अर्जेंटीना 7 1 अर्लिंग हालैंड नॉर्वे 7 4 हैरी केन इंग्लैंड 5 5 उसमान डेम्बेले फ्रांस 4 5 मिकेल ओयारज़ाबल स्पेन 4 5 इस्माईला सर सेनेगल 4 5 विनीसियस जूनियर ब्राज़ील 4 9 डेनिज़ उनदाव जर्मनी 3 9 जोहान मैनज़ाम्बी स्विट्ज़रलैंड 3 9 जूलियान क्विनोनेस मेक्सिको 3 9 कोडी गाक्पो नीदरलैंड्स 3 9 ब्रायन ब्रोबी नीदरलैंड्स 3 9 फोलारिन बालोगुन संयुक्त राज्य अमेरिका 3 9 एलिजा जस्ट न्यूज़ीलैंड 3 9 मातेउस कुन्हा ब्राज़ील 3 9 क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल 3 9 काई हावर्ट्ज़ जर्मनी 3 9 योआन विसा DR कांगो 3 9 इस्माईल सैबारी मोरक्को 3 शीर्ष असिस्ट — FIFA विश्व कप 2026 1 किलियन एम्बाप्पे फ्रांस 2 1 उसमान डेम्बेले फ्रांस 2 1 डेनिज़ उनदाव जर्मनी 2 1 जोहान मैनज़ाम्बी स्विट्ज़रलैंड 2 1 मिकेल ओयारज़ाबल स्पेन 1 1 इस्माईला सर सेनेगल 1 1 विनीसियस जूनियर ब्राज़ील 1 1 जूलियान क्विनोनेस मेक्सिको 1 1 कोडी गाक्पो नीदरलैंड्स 1 स्रोत: FIFA विश्व कप 2026 आधिकारिक रिकॉर्ड्स Jansatta InfoGenIE

नेमार ने लिया संन्यास

नॉर्वे के खिलाफ नेमार ने अतिरिक्त समय के 10वें मिनट में पेनल्टी से मैच का एकमात्र गोल दागा, जिससे ब्राजील के लिए 130 मैचों में उनके गोलों की संख्या 80 हो गई, साथ ही उन्होंने 59 असिस्ट भी किए। दिग्गज पेले के मुकाबले उन्होंने 3 गोल ज्यादा किए हैं। पूरी खबर पढ़ें।